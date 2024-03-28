Аппетитный банановый хлеб из кокосовой муки с хрустящими грецкими орехами и специями: вкусный десерт к чаю

Вы когда-нибудь пробовали банановый хлеб? Если нет, то поверьте — он восхитителен на вкус. Особенно приготовленный по этому рецепту с хрустящими грецкими орехами и кокосовой мукой.
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Кстати, такой хлеб станет ещё и полезным перекусом. Ведь бананы богаты клетчаткой, питательными веществами, витаминами B6 и C, микроэлементами, такими как калий, магний, медь и марганец.
Ингредиенты
1 столовая ложка растопленного кокосового масла
3 спелых банана
1/4 стакана миндального масла
2 яйца
1 чайная ложка миндального экстракта
1/2 стакана кокосовой муки
1/2 чайной ложки пищевой соды
1/2 чайной ложки разрыхлителя
1/2 чайной ложки корицы
1/4 чайной ложки мускатного ореха
1/4 чайной ложки имбиря
1/4 чайной ложки морской соли
1/2 стакана крупно нарезанных грецких орехов плюс ещё немного для посыпки
Приготовление
Разогрейте духовку до 175 градусов.
Растопите кокосовое масло и обильно смажьте форму для хлеба.
В блендере или кухонном комбайне смешайте банан, миндальное масло, яйца и миндальный экстракт. Взбивайте на высокой скорости до получения однородной кремовой массы, около 30 секунд. Добавьте кокосовую муку, разрыхлитель и соду, специи и морскую соль. Смешайте. Добавьте грецкие орехи.
Выложите тесто в смазанную маслом форму и равномерно распределите лопаткой. Посыпьте горстью крупно нарезанных грецких орехов.
Выпекайте 30-40 минут.
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