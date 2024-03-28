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Аппетитный банановый хлеб из кокосовой муки с хрустящими грецкими орехами и специями: вкусный десерт к чаю

Банановый хлеб: рецепт десерта к завтраку

1:41
Еда

Вы когда-нибудь пробовали банановый хлеб? Если нет, то поверьте — он восхитителен на вкус. Особенно приготовленный по этому рецепту с хрустящими грецкими орехами и кокосовой мукой.

Банановый хлеб: рецепт десерта к завтраку
Фото: flickr.com by Veganbaking.net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Кстати, такой хлеб станет ещё и полезным перекусом. Ведь бананы богаты клетчаткой, питательными веществами, витаминами B6 и C, микроэлементами, такими как калий, магний, медь и марганец.

Ингредиенты

  • 1 столовая ложка растопленного кокосового масла
  • 3 спелых банана
  • 1/4 стакана миндального масла
  • 2 яйца
  • 1 чайная ложка миндального экстракта
  • 1/2 стакана кокосовой муки
  • 1/2 чайной ложки пищевой соды
  • 1/2 чайной ложки разрыхлителя
  • 1/2 чайной ложки корицы
  • 1/4 чайной ложки мускатного ореха
  • 1/4 чайной ложки имбиря
  • 1/4 чайной ложки морской соли
  • 1/2 стакана крупно нарезанных грецких орехов плюс ещё немного для посыпки

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов.
  2. Растопите кокосовое масло и обильно смажьте форму для хлеба.
  3. В блендере или кухонном комбайне смешайте банан, миндальное масло, яйца и миндальный экстракт. Взбивайте на высокой скорости до получения однородной кремовой массы, около 30 секунд. Добавьте кокосовую муку, разрыхлитель и соду, специи и морскую соль. Смешайте. Добавьте грецкие орехи.
  4. Выложите тесто в смазанную маслом форму и равномерно распределите лопаткой. Посыпьте горстью крупно нарезанных грецких орехов.
  5. Выпекайте 30-40 минут.
Банановый ХЛЕБ к чаю за 5 минут + время на выпечку!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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