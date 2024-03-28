Аппетитный банановый хлеб из кокосовой муки с хрустящими грецкими орехами и специями: вкусный десерт к чаю

Банановый хлеб: рецепт десерта к завтраку

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы когда-нибудь пробовали банановый хлеб? Если нет, то поверьте — он восхитителен на вкус. Особенно приготовленный по этому рецепту с хрустящими грецкими орехами и кокосовой мукой.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Кстати, такой хлеб станет ещё и полезным перекусом. Ведь бананы богаты клетчаткой, питательными веществами, витаминами B6 и C, микроэлементами, такими как калий, магний, медь и марганец.

Ингредиенты

1 столовая ложка растопленного кокосового масла

3 спелых банана

1/4 стакана миндального масла

2 яйца

1 чайная ложка миндального экстракта

1/2 стакана кокосовой муки

1/2 чайной ложки пищевой соды

1/2 чайной ложки разрыхлителя

1/2 чайной ложки корицы

1/4 чайной ложки мускатного ореха

1/4 чайной ложки имбиря

1/4 чайной ложки морской соли

1/2 стакана крупно нарезанных грецких орехов плюс ещё немного для посыпки

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 градусов. Растопите кокосовое масло и обильно смажьте форму для хлеба. В блендере или кухонном комбайне смешайте банан, миндальное масло, яйца и миндальный экстракт. Взбивайте на высокой скорости до получения однородной кремовой массы, около 30 секунд. Добавьте кокосовую муку, разрыхлитель и соду, специи и морскую соль. Смешайте. Добавьте грецкие орехи. Выложите тесто в смазанную маслом форму и равномерно распределите лопаткой. Посыпьте горстью крупно нарезанных грецких орехов. Выпекайте 30-40 минут.