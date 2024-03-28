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Вкусные шарики из нутового теста с шоколадной крошкой: полезный и простой в приготовлении перекус

Шарики из нутового теста с шоколадом: сладкий и полезный перекус

0:58
Еда

Сырое тесто для печенья употреблять в пищу небезопасно, но этот рецепт веганского теста — исключение из правил.

Шарики из нутового теста с шоколадом: сладкий и полезный перекус
Фото: flickr.com by Neil Conway is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Консервированный нут и ореховое масло составляют основу этого теста, что делает его ещё и полезным! В этом рецепте из теста делаются небольшие шарики, которые идеально подходят для перекуса.

Ингредиенты

  • 1 банка нута
  • 1/2 стакана арахисового или миндального масла
  • 1/4 стакана тростникового сахара
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1/3 чашки шоколадной стружки

Приготовление

  1. Застелите противень пергаментной бумагой.
  2. Взбейте нут, ореховое масло, сахар, ваниль и соль в кухонном комбайне до получения однородной массы.
  3. Переложите в миску и добавьте шоколадную стружку. Выложите тесто на подготовленный противень. Накройте полиэтиленовой плёнкой и заморозьте минимум на 1 час.
Эти трюки приведут в восторг всех любителей печенья. Как просто и вкусно!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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