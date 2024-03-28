Вкусные шарики из нутового теста с шоколадной крошкой: полезный и простой в приготовлении перекус

Шарики из нутового теста с шоколадом: сладкий и полезный перекус

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Сырое тесто для печенья употреблять в пищу небезопасно, но этот рецепт веганского теста — исключение из правил.

Фото: flickr.com by Neil Conway is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Консервированный нут и ореховое масло составляют основу этого теста, что делает его ещё и полезным! В этом рецепте из теста делаются небольшие шарики, которые идеально подходят для перекуса.

Ингредиенты

1 банка нута

1/2 стакана арахисового или миндального масла

1/4 стакана тростникового сахара

1 чайная ложка ванильного экстракта

1/4 чайной ложки соли

1/3 чашки шоколадной стружки

Приготовление

Застелите противень пергаментной бумагой. Взбейте нут, ореховое масло, сахар, ваниль и соль в кухонном комбайне до получения однородной массы. Переложите в миску и добавьте шоколадную стружку. Выложите тесто на подготовленный противень. Накройте полиэтиленовой плёнкой и заморозьте минимум на 1 час.