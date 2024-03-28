Жевательные батончики из гранолы с кусочками шоколада и орехами: изумительно вкусный и полезный десерт

Готовим батончики из гранолы с шоколадной крошкой

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти жевательные батончики-мюсли с шоколадной крошкой — идеальный десерт для перекуса. Причём многие из необходимых ингредиентов уже могут быть у вас на кухне.

Фото: Crunchy Granola by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ингредиенты

Овсяные хлопья быстрого приготовления

Воздушный рис

Орехи: пекан и грецкие

Шоколадная крошка

Семена льна

Мёд

Сливочно-ореховое масло

Кокосовое масло и экстракт ванили

Приготовление

Разогрейте духовку до 165 градусов. Застелите форму для выпечки пергаментной бумагой. В большой миске смешайте овёс, воздушный рис, измельчённые орехи, семена льна, шоколадную стружку и соль. В средней миске смешайте мёд, миндальное масло, кокосовое масло и ваниль до получения однородной массы. Вылейте влажные ингредиенты в сухие, перемешайте и вылейте на противень. Выпекайте 20-25 минут, Дайте батончикам из гранолы остыть. Затем поставьте противень в холодильник на 1 час, чтобы смесь затвердела. Аккуратно достаньте пергаментную бумагу из формы и нарежьте на 12 ровных батончиков.