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Жевательные батончики из гранолы с кусочками шоколада и орехами: изумительно вкусный и полезный десерт

Готовим батончики из гранолы с шоколадной крошкой

1:07
Еда

Эти жевательные батончики-мюсли с шоколадной крошкой — идеальный десерт для перекуса. Причём многие из необходимых ингредиентов уже могут быть у вас на кухне.

Готовим батончики из гранолы с шоколадной крошкой
Фото: Crunchy Granola by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ингредиенты

  • Овсяные хлопья быстрого приготовления
  • Воздушный рис
  • Орехи: пекан и грецкие
  • Шоколадная крошка
  • Семена льна
  • Мёд
  • Сливочно-ореховое масло
  • Кокосовое масло и экстракт ванили

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 165 градусов. Застелите форму для выпечки пергаментной бумагой. В большой миске смешайте овёс, воздушный рис, измельчённые орехи, семена льна, шоколадную стружку и соль.
  2. В средней миске смешайте мёд, миндальное масло, кокосовое масло и ваниль до получения однородной массы.
  3. Вылейте влажные ингредиенты в сухие, перемешайте и вылейте на противень.
  4. Выпекайте 20-25 минут,
  5. Дайте батончикам из гранолы остыть. Затем поставьте противень в холодильник на 1 час, чтобы смесь затвердела. Аккуратно достаньте пергаментную бумагу из формы и нарежьте на 12 ровных батончиков.
ОВСЯНЫЕ БАТОНЧИКИ МЮСЛИ без муки, яиц, сахара, масла к чаю
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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