Это веганское печенье с хрустящими кусочками горького шоколада внутри покорит ваше сердце

Сложно не влюбиться в это веганское печенье с манящими кусочками шоколада. Слегка хрустящее снаружи и мягкое внутри, оно станет любимым десертом к чаю.
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Миндальное и кокосовое масло заменяет сливочное масло и яйца в этом веганском лакомстве. Сам по себе шоколад является веганским продуктом, но в процессе его переработки часто добавляются молочные продукты. Обращайте внимание на ингредиенты, указанные в составе шоколада.
Ингредиенты
1 стакан белой цельнозерновой муки
1 стакан пшеничной муки
1,5 чайной ложки разрыхлителя
1/4 чайной ложки пищевой соды
1/2 чайной ложки соли
2/3 стакана тростникового сахара
1/2 стакана кокосового масла, растопленного
1/2 стакана тёплой воды
1/3 стакана миндального масла
2 чайные ложки ванильного экстракта
2/3 чашки шоколадной крошки
Приготовление
Взбейте в средней миске муку, разрыхлитель, пищевую соду и соль.
Взбейте в большой миске сахар, кокосовое масло, воду, миндальное масло и ваниль.
Добавьте мучную смесь к сахарной смеси и перемешайте до однородного состояния. Выложите шоколадную стружку. Накройте миску и дайте постоять при комнатной температуре не менее 30 минут.
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