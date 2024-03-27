Это веганское печенье с хрустящими кусочками горького шоколада внутри покорит ваше сердце

Веганское печенье с шоколадной крошкой: как приготовить

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Сложно не влюбиться в это веганское печенье с манящими кусочками шоколада. Слегка хрустящее снаружи и мягкое внутри, оно станет любимым десертом к чаю.

Фото: flickr.com by Stephanie Clifford is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Миндальное и кокосовое масло заменяет сливочное масло и яйца в этом веганском лакомстве. Сам по себе шоколад является веганским продуктом, но в процессе его переработки часто добавляются молочные продукты. Обращайте внимание на ингредиенты, указанные в составе шоколада.

Ингредиенты

1 стакан белой цельнозерновой муки

1 стакан пшеничной муки

1,5 чайной ложки разрыхлителя

1/4 чайной ложки пищевой соды

1/2 чайной ложки соли

2/3 стакана тростникового сахара

1/2 стакана кокосового масла, растопленного

1/2 стакана тёплой воды

1/3 стакана миндального масла

2 чайные ложки ванильного экстракта

2/3 чашки шоколадной крошки

Приготовление

Взбейте в средней миске муку, разрыхлитель, пищевую соду и соль. Взбейте в большой миске сахар, кокосовое масло, воду, миндальное масло и ваниль. Добавьте мучную смесь к сахарной смеси и перемешайте до однородного состояния. Выложите шоколадную стружку. Накройте миску и дайте постоять при комнатной температуре не менее 30 минут. Разогрейте духовку до 175 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой. Разложите тесто. Выпекайте, пока печенье не подрумянится, от 10 до 14 минут. Дайте печенью остыть на противне в течение 2 минут.