Очень вкусное ананасовое печенье: легко приготовить, используя всего несколько ингредиентов. Удивите своих близких!

Как приготовить ананасовое печенье

Если ананас — ваш самый любимый фрукт, то рецепт этого восхитительного ананасового печенья вам стоит взять на заметку. Это печенье очень легко приготовить, используя всего несколько ингредиентов, таких как мука, масло, сахар, кусочки ананаса.

Фото: commons.wikimedia.org by Antoine mf Pelletier is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Это хрустящее печенье, приготовленное менее чем за 45 минут, сможет испечь даже тот, кто мало что знает о кулинарии и выпечке.

Ингредиенты

550 г муки

425 г сливочного масла

1 чайная ложка ананасовой эссенции

230 г сахара

100 г кусочков ананаса

Приготовление

В сковороду добавьте сливочное масло (комнатной температуры) и сахар. Смешайте их до получения лёгкой и пушистой текстуры. Просеять муку в масляно-сахарную смесь. Теперь постепенно вмешивайте муку в сливочное масло. Добавьте нарезанные кусочки ананаса и ананасовую эссенцию. Хорошо перемешайте, чтобы получилось тесто для печенья. Отщипывайте от теста небольшие порции, придавайте форму печенья и выкладывайте на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте печенье в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут.