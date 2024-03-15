Блинчики с дырочками на кефире: получаются не менее удачными, чем на молоке

Тонкие блинчики на кефире: получаются мягкие, нежные и ажурные

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Хочется, чтобы блинчики всегда получались мягкими, нежными и с красивыми дырочками! Именно такие блинчики вы приготовите, если воспользуетесь фирменным рецептом от сайта "Повар.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by David Monniaux is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

— 500 мл кефира,

— 500 мл кипятка,

— 2 стакана муки,

— 3 яйца,

— 6 столовых ложек растительного масла,

— 6 столовых ложек сахара,

— 1 чайная ложка соли,

— 1 чайная ложка соды.

Приготовление:

В большой миске смешайте яйца, сахар и соль. Взбейте до однородности. Постепенно добавьте половину кипятка в яичную смесь, продолжая взбивать. Влейте кефир и хорошо перемешайте. Процедите муку и добавьте её в тесто. Тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. В раствор соды влейте оставшуюся половину кипятка и быстро добавьте в тесто. Перемешайте, чтобы сода активировалась. Дайте тесту постоять 10-15 минут. Разогрейте сковороду на среднем огне. Смажьте её немного растительным маслом. Вылейте небольшое количество теста на сковороду и равномерно распределите его, чтобы получить тонкий блин. Обжарьте блин со всех сторон до золотистой корочки.

Готовые блинчики складывайте стопкой и подавайте горячими с любимыми добавками, такими как варенье, мед или шоколад. С этого рецепта получится около 20 тонких блинчиков. Приятного аппетита!