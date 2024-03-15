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Блинчики с дырочками на кефире: получаются не менее удачными, чем на молоке

Тонкие блинчики на кефире: получаются мягкие, нежные и ажурные

1:32
Еда

Хочется, чтобы блинчики всегда получались мягкими, нежными и с красивыми дырочками! Именно такие блинчики вы приготовите, если воспользуетесь фирменным рецептом от сайта "Повар.ру".

Тонкие блинчики на кефире: получаются мягкие, нежные и ажурные
Фото: commons.wikimedia.org by David Monniaux is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

— 500 мл кефира,

— 500 мл кипятка,

— 2 стакана муки,

— 3 яйца,

— 6 столовых ложек растительного масла,

— 6 столовых ложек сахара,

— 1 чайная ложка соли,

— 1 чайная ложка соды.

Приготовление:

  1. В большой миске смешайте яйца, сахар и соль. Взбейте до однородности.
  2. Постепенно добавьте половину кипятка в яичную смесь, продолжая взбивать.
  3. Влейте кефир и хорошо перемешайте.
  4. Процедите муку и добавьте её в тесто. Тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.
  5. В раствор соды влейте оставшуюся половину кипятка и быстро добавьте в тесто. Перемешайте, чтобы сода активировалась.
  6. Дайте тесту постоять 10-15 минут.
  7. Разогрейте сковороду на среднем огне. Смажьте её немного растительным маслом.
  8. Вылейте небольшое количество теста на сковороду и равномерно распределите его, чтобы получить тонкий блин.
  9. Обжарьте блин со всех сторон до золотистой корочки.

Готовые блинчики складывайте стопкой и подавайте горячими с любимыми добавками, такими как варенье, мед или шоколад. С этого рецепта получится около 20 тонких блинчиков. Приятного аппетита!

Блины на кефире Ажурные. Очень тонкие и с дырочками.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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