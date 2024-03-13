Суп карри из жареной цветной капусты и картофеля: секретный ингредиент для бульона — кокосовое молоко

Суп карри из жареной цветной капусты и картофеля: вкусное и оригинальное блюдо на обед

2:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Для этого супа цветную капусту необходимо предварительно обжарить, чтобы она не превратилась в кашу.

Фото: eatingwell.com by KARLA CONRAD

Томатный соус и кокосовое молоко придают бульону насыщенную шелковистую текстуру. Подавайте с ложкой сметаны или йогурта.

Ингредиенты

2 чайные ложки молотого кориандра

2 чайные ложки молотого тмина

1,5 чайной ложки молотой корицы

1,5 чайной ложки молотой куркумы

1,5 чайной ложки соли

3/4 чайной ложки молотого перца

1/8 чайной ложки кайенского перца

1 небольшой кочан цветной капусты, разрезанный на небольшие соцветия

2 столовые ложки оливкового масла

1 большая луковица, нарезанная

1 чашка нарезанной кубиками моркови

3 больших зубчика чеснока, измельчённых

1,5 чайной ложки тёртого свежего имбиря

1 измельчённый свежий красный перец чили

1 банка томатного соуса

4 чашки овощного бульона

3 чашки нарезанного кубиками очищенного картофеля

3 чашки очищенного сладкого картофеля (батата), нарезанного кубиками

2 чайные ложки цедры лайма

2 столовые ложки сока лайма

1 банка кокосового молока

Нарезанная свежая кинза для украшения

Приготовление

Разогрейте духовку до 230 градусов. Смешайте кориандр, тмин, корицу, куркуму, соль, перец и кайенский перец в небольшой миске. В большой миске перемешайте цветную капусту с 1 столовой ложкой масла, посыпьте 1 столовой ложкой смеси специй и ещё раз перемешайте. Выкладывайте в один слой на противень с бортиками. Запекайте цветную капусту, пока края не подрумянятся, 15-20 минут. Отложите в сторону. Тем временем нагрейте оставшуюся столовую ложку масла в большой кастрюле на средне-сильном огне. Добавьте лук и морковь и готовьте, часто помешивая, пока они не подрумянятся, 3-4 минуты. Уменьшите огонь до среднего и продолжайте готовить, часто помешивая, пока лук не станет мягким, 3-4 минуты. Добавьте чеснок, имбирь, чили и оставшуюся смесь специй. Готовьте, помешивая, ещё 1 минуту. Добавьте томатный соус, бульон, картофель, сладкий картофель, цедру лайма и сок. Накройте крышкой и доведите до кипения на сильном огне. Уменьшите огонь, чтобы поддерживать слабое кипение, и готовьте, частично накрыв крышкой и время от времени помешивая, пока овощи не станут мягкими, 35-40 минут. Добавьте кокосовое молоко и жареную цветную капусту. Немного поварите. Подавайте, украсив кинзой и чили по желанию.