Суп карри из жареной цветной капусты и картофеля: секретный ингредиент для бульона — кокосовое молоко

Разогрейте духовку до 230 градусов. Смешайте кориандр, тмин, корицу, куркуму, соль, перец и кайенский перец в небольшой миске. В большой миске перемешайте цветную капусту с 1 столовой ложкой масла, посыпьте 1 столовой ложкой смеси специй и ещё раз перемешайте. Выкладывайте в один слой на противень с бортиками. Запекайте цветную капусту, пока края не подрумянятся, 15-20 минут. Отложите в сторону.
Тем временем нагрейте оставшуюся столовую ложку масла в большой кастрюле на средне-сильном огне. Добавьте лук и морковь и готовьте, часто помешивая, пока они не подрумянятся, 3-4 минуты. Уменьшите огонь до среднего и продолжайте готовить, часто помешивая, пока лук не станет мягким, 3-4 минуты. Добавьте чеснок, имбирь, чили и оставшуюся смесь специй. Готовьте, помешивая, ещё 1 минуту.
Добавьте томатный соус, бульон, картофель, сладкий картофель, цедру лайма и сок. Накройте крышкой и доведите до кипения на сильном огне. Уменьшите огонь, чтобы поддерживать слабое кипение, и готовьте, частично накрыв крышкой и время от времени помешивая, пока овощи не станут мягкими, 35-40 минут. Добавьте кокосовое молоко и жареную цветную капусту. Немного поварите. Подавайте, украсив кинзой и чили по желанию.
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