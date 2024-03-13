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Суп карри из жареной цветной капусты и картофеля: секретный ингредиент для бульона — кокосовое молоко

Суп карри из жареной цветной капусты и картофеля: вкусное и оригинальное блюдо на обед

2:50
Еда

Для этого супа цветную капусту необходимо предварительно обжарить, чтобы она не превратилась в кашу.

Суп карри из жареной цветной капусты и картофеля: вкусное и оригинальное блюдо на обед
Фото: eatingwell.com by KARLA CONRAD

Томатный соус и кокосовое молоко придают бульону насыщенную шелковистую текстуру. Подавайте с ложкой сметаны или йогурта.

Ингредиенты

  • 2 чайные ложки молотого кориандра
  • 2 чайные ложки молотого тмина
  • 1,5 чайной ложки молотой корицы
  • 1,5 чайной ложки молотой куркумы
  • 1,5 чайной ложки соли
  • 3/4 чайной ложки молотого перца
  • 1/8 чайной ложки кайенского перца
  • 1 небольшой кочан цветной капусты, разрезанный на небольшие соцветия
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1 большая луковица, нарезанная
  • 1 чашка нарезанной кубиками моркови
  • 3 больших зубчика чеснока, измельчённых
  • 1,5 чайной ложки тёртого свежего имбиря
  • 1 измельчённый свежий красный перец чили
  • 1 банка томатного соуса
  • 4 чашки овощного бульона
  • 3 чашки нарезанного кубиками очищенного картофеля
  • 3 чашки очищенного сладкого картофеля (батата), нарезанного кубиками
  • 2 чайные ложки цедры лайма
  • 2 столовые ложки сока лайма
  • 1 банка кокосового молока
  • Нарезанная свежая кинза для украшения

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 230 градусов. Смешайте кориандр, тмин, корицу, куркуму, соль, перец и кайенский перец в небольшой миске. В большой миске перемешайте цветную капусту с 1 столовой ложкой масла, посыпьте 1 столовой ложкой смеси специй и ещё раз перемешайте. Выкладывайте в один слой на противень с бортиками. Запекайте цветную капусту, пока края не подрумянятся, 15-20 минут. Отложите в сторону.
  2. Тем временем нагрейте оставшуюся столовую ложку масла в большой кастрюле на средне-сильном огне. Добавьте лук и морковь и готовьте, часто помешивая, пока они не подрумянятся, 3-4 минуты. Уменьшите огонь до среднего и продолжайте готовить, часто помешивая, пока лук не станет мягким, 3-4 минуты. Добавьте чеснок, имбирь, чили и оставшуюся смесь специй. Готовьте, помешивая, ещё 1 минуту.
  3. Добавьте томатный соус, бульон, картофель, сладкий картофель, цедру лайма и сок. Накройте крышкой и доведите до кипения на сильном огне. Уменьшите огонь, чтобы поддерживать слабое кипение, и готовьте, частично накрыв крышкой и время от времени помешивая, пока овощи не станут мягкими, 35-40 минут. Добавьте кокосовое молоко и жареную цветную капусту. Немного поварите. Подавайте, украсив кинзой и чили по желанию.
Крем-суп из цветной капусты с карри
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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