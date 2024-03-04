Польский картофельный суп: американский рецепт с колбаской и маринованными огурчиками

Польский картофельный суп — вкусный рецепт с колбаской, укропом и сметаной впечатляет своей оригинальностью. Добавление маринованного укропа, маринада и свежего укропа придают этому супу насыщенный, сложный и приятный вкус. Готовить этот суп по рекомендации сайта Allrecipes.com — настоящее удовольствие!
С небольшим, но важным дополнением в виде колбасы этот суп приобретает особую глубину вкуса. Если вы предпочитаете вегетарианскую версию, можно заменить колбасу хорошо обжаренными грибами.
Для приготовления вам потребуются следующие ингредиенты (на 6 порций):
— 2 столовые ложки оливкового масла,
— 115 г польской колбасы, порезанной ломтиками,
— 1 луковица,
— 2 стебля сельдерея, порезанные кусочками,
— 2 моркови, порезанной кусочками,
— 1,1 кг картофеля Юкон Голд, очищенного,
— 4 стакана куриного бульона,
— 1,5 стакана воды (или по необходимости),
— 1 чайная ложка соли (или по вкусу),
— 1/4 чайной ложки свежемолотого чёрного перца,
— щепотка кайенского перца,
— 3/4 стакана маринованного огурца, нарезанного кубиками,
— 1/4 стакана маринада (огуречного),
— 1/2 стакана нарезанного свежего укропа,
— 1/3 стакана сметаны.
Приготовление:
1. В суповой кастрюле на среднем огне разогрейте оливковое масло и добавьте колбасу. Готовьте несколько минут, чтобы добавка приобрела аромат. Затем добавьте лук, сельдерей и морковь. Готовьте, помешивая, пока лук не станет полупрозрачным, примерно 5 минут.
2. Картофель порежьте ломтиками. Одну треть картофеля поместите в холодную воду и поставьте в холодильник. Оставшийся нарезанный картофель смешайте с овощами.
3. В кастрюлю добавьте куриный бульон, воду, соль, перец, кайенский перец, маринованные огурцы, маринад и половину нарезанного свежего укропа. Увеличьте огонь до максимума и доведите суп до кипения. Затем добавьте сметану.
4. Уменьшите огонь до средней интенсивности и варите, иногда помешивая, около 40-45 минут, пока картофель не станет мягким. Используйте толкушку для картофеля, чтобы размять его.
5. Откиньте воду и добавьте оставшийся нарезанный картофель. Продолжайте варить суп, пока дополнительный картофель не станет очень мягким, еще около 40-45 минут. В течение последних 30 минут аккуратно помешивайте, чтобы картофель не сохранялся целыми.
6. Оцените вкус и, при необходимости, отрегулируйте количество специй.
7. Добавьте оставшийся укроп и немедленно подавайте, украшая сверху сметаной и укропом.
Этот польский картофельный суп с колбаской, укропом и сметаной представляет собой интересное сочетание ингредиентов, которые создают насыщенный, глубокий и приятный вкус. Попробуйте приготовить этот суп и насладитесь его уникальным ароматом и невероятным вкусом.
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