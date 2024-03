Польский картофельный суп: американский рецепт с колбаской и маринованными огурчиками

Польский картофельный суп: с колбаской, укропом, маринованными огурчиками и сметаной

Польский картофельный суп — вкусный рецепт с колбаской, укропом и сметаной впечатляет своей оригинальностью. Добавление маринованного укропа, маринада и свежего укропа придают этому супу насыщенный, сложный и приятный вкус. Готовить этот суп по рекомендации сайта Allrecipes.com — настоящее удовольствие!

Фото: flickr.com by jeffreyw is licensed under CC BY 2.0.

С небольшим, но важным дополнением в виде колбасы этот суп приобретает особую глубину вкуса. Если вы предпочитаете вегетарианскую версию, можно заменить колбасу хорошо обжаренными грибами.

Для приготовления вам потребуются следующие ингредиенты (на 6 порций):

— 2 столовые ложки оливкового масла,

— 115 г польской колбасы, порезанной ломтиками,

— 1 луковица,

— 2 стебля сельдерея, порезанные кусочками,

— 2 моркови, порезанной кусочками,

— 1,1 кг картофеля Юкон Голд, очищенного,

— 4 стакана куриного бульона,

— 1,5 стакана воды (или по необходимости),

— 1 чайная ложка соли (или по вкусу),

— 1/4 чайной ложки свежемолотого чёрного перца,

— щепотка кайенского перца,

— 3/4 стакана маринованного огурца, нарезанного кубиками,

— 1/4 стакана маринада (огуречного),

— 1/2 стакана нарезанного свежего укропа,

— 1/3 стакана сметаны.

Приготовление:

1. В суповой кастрюле на среднем огне разогрейте оливковое масло и добавьте колбасу. Готовьте несколько минут, чтобы добавка приобрела аромат. Затем добавьте лук, сельдерей и морковь. Готовьте, помешивая, пока лук не станет полупрозрачным, примерно 5 минут.

2. Картофель порежьте ломтиками. Одну треть картофеля поместите в холодную воду и поставьте в холодильник. Оставшийся нарезанный картофель смешайте с овощами.

3. В кастрюлю добавьте куриный бульон, воду, соль, перец, кайенский перец, маринованные огурцы, маринад и половину нарезанного свежего укропа. Увеличьте огонь до максимума и доведите суп до кипения. Затем добавьте сметану.

4. Уменьшите огонь до средней интенсивности и варите, иногда помешивая, около 40-45 минут, пока картофель не станет мягким. Используйте толкушку для картофеля, чтобы размять его.

5. Откиньте воду и добавьте оставшийся нарезанный картофель. Продолжайте варить суп, пока дополнительный картофель не станет очень мягким, еще около 40-45 минут. В течение последних 30 минут аккуратно помешивайте, чтобы картофель не сохранялся целыми.

6. Оцените вкус и, при необходимости, отрегулируйте количество специй.

7. Добавьте оставшийся укроп и немедленно подавайте, украшая сверху сметаной и укропом.

Этот польский картофельный суп с колбаской, укропом и сметаной представляет собой интересное сочетание ингредиентов, которые создают насыщенный, глубокий и приятный вкус. Попробуйте приготовить этот суп и насладитесь его уникальным ароматом и невероятным вкусом.

The Ultimate Potato Soup Recipe for Cold Winter Days | You Can Cook That | Allrecipes.com