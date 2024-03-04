Кофе с молоком и корицей: дразнит обоняние волшебным ароматом

Кофе с корицей и молоком: ароматный напиток дарит отличное настроение

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Кофе с молоком и корицей получается очень нежным и ароматным. Приготовьте этот напиток по рецепту Morecoffee. ru, и пусть начало вашего дня будет замечательным!

Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay user 1507844 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

— 1 чайная ложка свежемолотых кофейных зёрен,

— 0,5 чайной ложки сахара,

— 1 палочка корицы,

— 1/2 стакана воды,

— 1/2 стакана молока.

Способ приготовления:

Положите палочку корицы в кастрюлю и залейте молоком. Поставьте на огонь и кипятите 5 минут. Сварите кофе из 1 чайной ложки кофейных зёрен и половины стакана чистой воды. Перелейте кофе в чашку, добавьте сахар и перемешайте. Добавьте пропитанное ароматом корицы молоко. Украсьте напиток палочкой корицы и подавайте к столу!