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Горячий шоколадно-кофейный напиток: дразнит обоняние ароматами пряностей

Пряный шоколадно-кофейный напиток: согревает и дарит прекрасное настроение

1:32
Еда

Пряный шоколадно-кофейный напиток выглядит аппетитно и уютно. Рецепт от сайта "Меню недели" пригодится, когда вы готовитесь к семейному ужину, праздничному застолью или дружеским посиделкам.

Пряный шоколадно-кофейный напиток: согревает и дарит прекрасное настроение
Фото: commons.wikimedia.org by Brigitte Tohm brigittetohm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 250 мл натурального свежесваренного кофе,
  • 750 мл молока,
  • 100 г тёмного шоколада,
  • 2 щепотки кардамона,
  • 0,5 ч. л. корицы,
  • 2 щепотки мускатного ореха,
  • сахар — по вкусу,
  • взбитые сливки — по желанию.

Вот краткое описание процесса приготовления этого ароматного напитка:

  1. Приготовьте натуральный кофе и поставьте его в сторону.
  2. В сотейнике нагрейте молоко на слабом огне. Жирность молока может быть любой.
  3. Добавьте измельчённый темный шоколад в нагретое молоко и постоянно помешивайте до полного растворения.
  4. После того, как шоколад полностью растает, добавьте корицу, кардамон, орех мускатный и горячий кофе.
  5. По желанию добавьте сахар.
  6. Выключите огонь, накройте сотейник крышкой и оставьте напиток на несколько минут, чтобы он настоялся и пропитался ароматами составляющих.
  7. Разлейте напиток по чашкам или бокалам.
  8. По желанию украсьте взбитыми сливками и посыпьте какао или тёртым шоколадом.

Готовый пряный шоколадно-кофейный напиток будет идеальным дополнением к любому праздничному столу и порадует всех гостей своим ароматом и вкусом. Приятного аппетита!

Kara Baker: Кофейный коктейль с мускатным орехом
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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