Горячий шоколадно-кофейный напиток: дразнит обоняние ароматами пряностей

Пряный шоколадно-кофейный напиток: согревает и дарит прекрасное настроение

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Пряный шоколадно-кофейный напиток выглядит аппетитно и уютно. Рецепт от сайта "Меню недели" пригодится, когда вы готовитесь к семейному ужину, праздничному застолью или дружеским посиделкам.

Фото: commons.wikimedia.org by Brigitte Tohm brigittetohm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты (на 4 порции):

250 мл натурального свежесваренного кофе,

750 мл молока,

100 г тёмного шоколада,

2 щепотки кардамона,

0,5 ч. л. корицы,

2 щепотки мускатного ореха,

сахар — по вкусу,

взбитые сливки — по желанию.

Вот краткое описание процесса приготовления этого ароматного напитка:

Приготовьте натуральный кофе и поставьте его в сторону. В сотейнике нагрейте молоко на слабом огне. Жирность молока может быть любой. Добавьте измельчённый темный шоколад в нагретое молоко и постоянно помешивайте до полного растворения. После того, как шоколад полностью растает, добавьте корицу, кардамон, орех мускатный и горячий кофе. По желанию добавьте сахар. Выключите огонь, накройте сотейник крышкой и оставьте напиток на несколько минут, чтобы он настоялся и пропитался ароматами составляющих. Разлейте напиток по чашкам или бокалам. По желанию украсьте взбитыми сливками и посыпьте какао или тёртым шоколадом.

Готовый пряный шоколадно-кофейный напиток будет идеальным дополнением к любому праздничному столу и порадует всех гостей своим ароматом и вкусом. Приятного аппетита!