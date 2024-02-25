Готовим вкуснейший соус для макарон: просто пальчики оближешь

Рецепт домашнего соуса для макарон

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте вкуснейший соус для спагетти. Рецептом поделился сайт wikihow.com.

Фото: Own work by Popo le Chien is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Ингредиенты

6 зубчиков чеснока,

8 столовых ложек оливкового масла первого отжима,

1 банка томатов в собственному соку,

соль и перец по вкусу,

10 листьев базилика.

Приготовление:

1. Очистите 6 зубчиков чеснока тыльной стороной ножа. Используйте плоское лезвие поварского ножа, чтобы сильно надавить на каждый зубчик чеснока. При надавливании чеснок даёт аромат.

2. Обжарьте чеснок на оливковом масле в течение 2-3 минут. Влейте 5 столовых ложек оливкового масла. Включите конфорку на средний уровень и жарьте чеснок, пока он не станет золотисто-коричневым.

3. Откройте банку помидоров весом и вылейте содержимое вместе с их соком в сковородку. Посолите и поперчите по своему вкусу. Перемешайте и тушите соус 10-15 минут на среднем огне.

4. Продолжайте тушить соус, пока масло не станет красным. Затем выключите плиту и подавайте соус.

5. Добавьте свежий базилик. Базилик можно оставить целым или измельчить. Ложкой полейте соусом готовые макароны и сразу подавайте.

Храните оставшийся соус в герметичном контейнере в холодильнике 3-4 дня. Вы также можете заморозить его на срок до 6 месяцев.