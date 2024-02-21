Приготовьте аппетитный чизкейк дома: несложное блюдо, которое просто тает во рту

Аппетитный чизкейк "Сан-Себастьян" не оставит вас равнодушными. Он прост в приготовлении. Рецепт опубликовал сайт "Меню недели".
Ингредиенты:
Приготовление:
1. В большой миске соедините сыр с сахаром, ванильным сахаром, яйцами. Всё взбейте.
2. Влейте сливки и положите кукурузный крахмал. Продолжайте взбивать, пока все ингредиенты не смешаются.
4. В форму для выпечки вылейте тесто.
5. Отправьте чизкейк в духовку на полчаса и выпекайте при 180 градусах.
6. Когда чизкейк остынет, выньте его из формы.
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