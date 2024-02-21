Приготовьте аппетитный чизкейк дома: несложное блюдо, которое просто тает во рту

Рецепт творожного чизкейка

Аппетитный чизкейк "Сан-Себастьян" не оставит вас равнодушными. Он прост в приготовлении. Рецепт опубликовал сайт "Меню недели".

Фото: Own work by Pilauricey (talk) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

425 г творожного сыра,

4 яйца,

190 г жирных сливок,

100 г сахара,

15 г кукурузного крахмала,

25 г ванильного сахара.

Приготовление:

1. В большой миске соедините сыр с сахаром, ванильным сахаром, яйцами. Всё взбейте.

2. Влейте сливки и положите кукурузный крахмал. Продолжайте взбивать, пока все ингредиенты не смешаются.

4. В форму для выпечки вылейте тесто.

5. Отправьте чизкейк в духовку на полчаса и выпекайте при 180 градусах.

6. Когда чизкейк остынет, выньте его из формы.