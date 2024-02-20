Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
МВД Финляндии продолжает борьбу с беженцами
Полковник Матвийчук уверен, что отключение Starlink в регионах РФ навредит положению ВСУ
Госдума хочет заставить хозяев сдаваемого жилья поставить счётчики
Нововведения на авторынке России: почему цены на машины увеличатся уже весной
Приёмный сын главкома ВСУ Сырского поздравил Россию со взятием Авдеевки
Science Immunology: излишняя гигиена не провоцирует появление аллергии у людей
Аллерголог Борисова напомнила, когда начинать подготовку к борьбе с весенней аллергией
Журналист Василий Головкин предрек нестабильность экономики Китая
Эксперт кафедры киберспорта рассказал, что благодаря кадрам из регионов появляются креативные проекты
Как варить макароны, чтобы они не слиплись: при варке нужно добавить всего один продукт

Нужно ли добавлять масло при варке макарон

Еда

Приготовить макароны, как правило, довольно просто. Но есть один шаг, который на самом деле немного более спорный, чем может показаться: нужно ли добавлять немного масла в воду для приготовления макарон или нет?

Нужно ли добавлять масло при варке макарон
Фото: Own work by Popo le Chien is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Оказывается, масло лучше использовать для ароматизации готового блюда, а не добавлять в воду, когда оно ещё готовится. Владелица Homemade By Bruno, итальянской кулинарной школы из Филадельфии Джанин Бруно, специализирующаяся на свежей пасте, довольно недвусмысленно высказалась об этом статье для self.com.

"Оливковое масло — один из моих любимых ингредиентов. Но ему не место в воде для макарон", — рассказывает специалист.

Если вы добавите его на этапе приготовления, оно может испортить готовый продукт, как только он окажется у вас на тарелке.  Есть способ предотвратить липкость. Следуйте этим шагам:

1. Налейте в кастрюлю воды и доведите до кипения.

2. Как только она закипит, добавьте щедрую столовую ложку соли. По мере приготовления макароны впитают соль, содержащуюся в воде, что сделает их более ароматными.

3. Добавьте макароны в кипящую воду. Используйте большую ложку или лопаточку, чтобы помешивать макароны примерно раз в минуту в течение первых нескольких минут приготовления. Перемешивание предотвратит слипание лапши и высвобождение липкого крахмала.

4. Пока макароны варятся, приготовьте или разогрейте соус в широкой сковороде или сотейнике и держите его на средне-слабом огне.

5. Используйте половник или жаропрочный мерный стаканчик, чтобы зачерпнуть примерно чашку крахмалистой воды для приготовления макарон. 

6. Слейте воду с пасты. Переложите приготовленные макароны в соус (на сковороде или сотейнике).

7. Добавьте в соус немного воды для варки макарон.

8. Переложите макароны на блюдо и подавайте.

Эти ошибки при варке макарон часто допускают хозяйки!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Пять продуктов для ухода за кожей вокруг глаз, обладающих удивительным действием

Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.

Пять средств для кожи вокруг глаз с волшебным эффектом
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Секрет долговечности: почему каждый автомобиль нуждается в высоких оборотах двигателя
Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что лучше понял положение дел в Америке после смерти Алексея Навального*
РФ не сдалась и активно завоёвывает стратегически важный мировой рынок СПГ Любовь Степушова Освобождением Авдеевки российские подразделения оттачивают верную тактику Дмитрий Плотников Эксперт Синютин перечислил главные аспекты предстоящих выборов в России Ирина Гусакова
Финские резервисты не желают служить в армии после обострения отношений с Россией
Как укоренить розу из букета: пошаговая инструкция
Этот "соседушка" для картошки повысит её урожайность в два раза: посоветовали опытные агрономы
Этот "соседушка" для картошки повысит её урожайность в два раза: посоветовали опытные агрономы
Последние материалы
Нововведения на авторынке России: почему цены на машины увеличатся уже весной
Приёмный сын главкома ВСУ Сырского поздравил Россию со взятием Авдеевки
Science Immunology: излишняя гигиена не провоцирует появление аллергии у людей
Аллерголог Борисова напомнила, когда начинать подготовку к борьбе с весенней аллергией
Журналист Василий Головкин предрек нестабильность экономики Китая
Эксперт кафедры киберспорта рассказал, что благодаря кадрам из регионов появляются креативные проекты
Олимпийский чемпион Воевода: сейчас бобслеем руководят люди, не имеющие к нему отношения
Тренер Дерендеева рассказала, как снять напряжение после работы
Как укоренить черенки роз
Нужно ли добавлять масло при варке макарон
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников