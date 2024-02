Как варить макароны, чтобы они не слиплись: при варке нужно добавить всего один продукт

Приготовить макароны, как правило, довольно просто. Но есть один шаг, который на самом деле немного более спорный, чем может показаться: нужно ли добавлять немного масла в воду для приготовления макарон или нет?

Фото: Own work by Popo le Chien is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.