Как варить макароны, чтобы они не слиплись: при варке нужно добавить всего один продукт

Приготовить макароны, как правило, довольно просто. Но есть один шаг, который на самом деле немного более спорный, чем может показаться: нужно ли добавлять немного масла в воду для приготовления макарон или нет?
Оказывается, масло лучше использовать для ароматизации готового блюда, а не добавлять в воду, когда оно ещё готовится. Владелица Homemade By Bruno, итальянской кулинарной школы из Филадельфии Джанин Бруно, специализирующаяся на свежей пасте, довольно недвусмысленно высказалась об этом статье для self.com.
"Оливковое масло — один из моих любимых ингредиентов. Но ему не место в воде для макарон", — рассказывает специалист.
Если вы добавите его на этапе приготовления, оно может испортить готовый продукт, как только он окажется у вас на тарелке. Есть способ предотвратить липкость. Следуйте этим шагам:
1. Налейте в кастрюлю воды и доведите до кипения.
2. Как только она закипит, добавьте щедрую столовую ложку соли. По мере приготовления макароны впитают соль, содержащуюся в воде, что сделает их более ароматными.
3. Добавьте макароны в кипящую воду. Используйте большую ложку или лопаточку, чтобы помешивать макароны примерно раз в минуту в течение первых нескольких минут приготовления. Перемешивание предотвратит слипание лапши и высвобождение липкого крахмала.
4. Пока макароны варятся, приготовьте или разогрейте соус в широкой сковороде или сотейнике и держите его на средне-слабом огне.
5. Используйте половник или жаропрочный мерный стаканчик, чтобы зачерпнуть примерно чашку крахмалистой воды для приготовления макарон.
6. Слейте воду с пасты. Переложите приготовленные макароны в соус (на сковороде или сотейнике).
7. Добавьте в соус немного воды для варки макарон.
8. Переложите макароны на блюдо и подавайте.
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