Как варить макароны, чтобы они не слиплись: при варке нужно добавить всего один продукт

Нужно ли добавлять масло при варке макарон

Приготовить макароны, как правило, довольно просто. Но есть один шаг, который на самом деле немного более спорный, чем может показаться: нужно ли добавлять немного масла в воду для приготовления макарон или нет?

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Оказывается, масло лучше использовать для ароматизации готового блюда, а не добавлять в воду, когда оно ещё готовится. Владелица Homemade By Bruno, итальянской кулинарной школы из Филадельфии Джанин Бруно, специализирующаяся на свежей пасте, довольно недвусмысленно высказалась об этом статье для self.com.

"Оливковое масло — один из моих любимых ингредиентов. Но ему не место в воде для макарон", — рассказывает специалист.

Если вы добавите его на этапе приготовления, оно может испортить готовый продукт, как только он окажется у вас на тарелке. Есть способ предотвратить липкость. Следуйте этим шагам:

1. Налейте в кастрюлю воды и доведите до кипения.

2. Как только она закипит, добавьте щедрую столовую ложку соли. По мере приготовления макароны впитают соль, содержащуюся в воде, что сделает их более ароматными.

3. Добавьте макароны в кипящую воду. Используйте большую ложку или лопаточку, чтобы помешивать макароны примерно раз в минуту в течение первых нескольких минут приготовления. Перемешивание предотвратит слипание лапши и высвобождение липкого крахмала.

4. Пока макароны варятся, приготовьте или разогрейте соус в широкой сковороде или сотейнике и держите его на средне-слабом огне.

5. Используйте половник или жаропрочный мерный стаканчик, чтобы зачерпнуть примерно чашку крахмалистой воды для приготовления макарон.

6. Слейте воду с пасты. Переложите приготовленные макароны в соус (на сковороде или сотейнике).

7. Добавьте в соус немного воды для варки макарон.

8. Переложите макароны на блюдо и подавайте.