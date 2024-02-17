Простой рецепт лепешек за 15 минут, которые можно приготовить, если у вас закончился хлеб

Лепешки: простой рецепт за 15 минут

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Перед тем, как отправиться в магазин за хлебом, стоит вспомнить, что у вас, вероятно, есть все необходимые ингредиенты для приготовления замены. Погрузитесь в мир лепешек, и этот рецепт заставит вас задуматься, стоило ли вам когда-либо покупать хлеб.

Фото: commons.wikimedia. org by Gaga.vaa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Лепешки, прочно укоренившиеся в кулинарии разных культур, служат основой для разнообразных блюд во всем мире. От индийских наан и чапати до ближневосточной питы, мексиканских тортилья и скандинавских лепешек — каждый вид несет в себе культурное наследие и часто становится неотъемлемой частью повседневного питания.

Лепешки, известные своей универсальностью, могут служить основой для различных начинок и соусов, а также идеально дополнять блюда. Они пригодны для оборачивания мяса, подачи с хумусом или использования в качестве основы для пиццы.

И благодаря TikToker fitgreenmind, приготовить лепешки становится легким и быстрым процессом. В ее видео, просмотренном более 1,7 миллиона раз, Майя Лейненбах демонстрирует, как приготовить гороховые лепешки всего за 15 минут.

Ингредиенты:

1 1/2 стакана (200 г) муки

2 чайные ложки разрыхлителя

Щепотка соли

3/4 стакана (180 г) йогурта

1 столовая ложка масла

Приготовление: