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Простой рецепт лепешек за 15 минут, которые можно приготовить, если у вас закончился хлеб

Лепешки: простой рецепт за 15 минут

1:45
Еда

Перед тем, как отправиться в магазин за хлебом, стоит вспомнить, что у вас, вероятно, есть все необходимые ингредиенты для приготовления замены. Погрузитесь в мир лепешек, и этот рецепт заставит вас задуматься, стоило ли вам когда-либо покупать хлеб.

Лепешки: простой рецепт за 15 минут
Фото: commons.wikimedia. org by Gaga.vaa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Лепешки, прочно укоренившиеся в кулинарии разных культур, служат основой для разнообразных блюд во всем мире. От индийских наан и чапати до ближневосточной питы, мексиканских тортилья и скандинавских лепешек — каждый вид несет в себе культурное наследие и часто становится неотъемлемой частью повседневного питания.

Лепешки, известные своей универсальностью, могут служить основой для различных начинок и соусов, а также идеально дополнять блюда. Они пригодны для оборачивания мяса, подачи с хумусом или использования в качестве основы для пиццы.

И благодаря TikToker fitgreenmind, приготовить лепешки становится легким и быстрым процессом. В ее видео, просмотренном более 1,7 миллиона раз, Майя Лейненбах демонстрирует, как приготовить гороховые лепешки всего за 15 минут.

Ингредиенты:

  • 1 1/2 стакана (200 г) муки
  • 2 чайные ложки разрыхлителя
  • Щепотка соли
  • 3/4 стакана (180 г) йогурта
  • 1 столовая ложка масла

Приготовление:

  1. Всыпьте муку в миску, добавьте разрыхлитель, соль, йогурт и масло.
  2. Хорошенько перемешайте, пока не получится красивый шар теста.
  3. Разделите тесто на восемь частей и раскатайте их.
  4. Выложите на горячую сковороду до появления пузырьков, затем переверните.
  5. После готовности положите на полотенце, чтобы они оставались мягкими.
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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