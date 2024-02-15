1 литр на 10 пельменей: раскрываем секреты приготовления пельменей профессиональными поварами

Тайны ресторанного варения пельменей: как приготовить идеальное блюдо из полуфабрикатов

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Желание превратить обычные полуфабрикаты в настоящее ресторанное угощение оказывается вполне осуществимым.

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Пельмени, долгое время входившие в меню даже самых изысканных ресторанов, могут стать вашим главным кулинарным удовольствием. Однако, для этого необходимо знание некоторых секретов, которые ресторанные повара используют в своей работе.

Разница между домашними и ресторанными пельменями начинается с самого процесса приготовления.

В отличие от слепленных домашних, повара ресторанов подходят к готовке с особым вниманием. Важным моментом является выбор правильного размера кастрюли: 1 литр воды на 10 пельменей. Вода солится заранее, добавляется черный перец горошком и лавровый лист для аромата.

Прежде чем бросить пельмени в кипящую воду, они извлекаются заранее из морозильной камеры, чтобы прогреться до комнатной температуры и избежать возможного разрушения при контакте с кипятком. Повара аккуратно помешивают пельмени в кастрюле, чтобы они не прилипли к дну, и следят за моментом, когда вода вторично закипит.

Огонь уменьшается, и пельмени варятся до готовности, что для вареников с куриным фаршем займет всего 7-8 минут. Готовность определяется прозрачностью теста. Подавать их к столу можно разнообразно: с сливочным маслом, сметаной, кетчупом, сырным соусом или любой другой заправкой. Также возможен вариант подачи с бульоном, зеленью, при этом в кастрюлю добавляют луковицу, специи и ложку оливкового масла для более насыщенного вкуса.