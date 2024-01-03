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Традиционный русский рецепт вкуснейшей ухи

1:41
Еда

Уха — русский рыбный суп, очень вкусный и сытный. Рыба готовится с картофелем и морковью в густом бульоне, приправленном лавровым листом и чёрным перцем.

Традиционный русский рецепт вкуснейшей ухи
Фото: https://pixabay.com/photos/lunch-dinner-fish-meal-food-2148346/ by donateonedollar (Anthony Langdon)

Ингредиенты: 2 ст. л. оливкового масла, 1 средняя луковица, тонко нарезанная 2 средние моркови, тонко нарезанные, 4 стакана рыбного бульона (или овощного бульона), 4 стакана воды 3-4 картофелины среднего размера, очищенные и нарезанные кубиками. 3 лавровых листа, 10 горошин черного перца, соль (по вкусу), 1/3 стакана пшена, &frac12 кг свежего филе трески, нарезанного кубиками &frac12 кг филе лосося, горсть свежего укропа или петрушки (для подачи).

Инструкция. В кастрюле среднего размера разогрейте оливковое масло на средне-сильном огне. Добавьте лук и готовьте, периодически помешивая, пока лук не начнет карамелизоваться. Добавьте морковь и готовьте, пока морковь не начнет размягчаться, ещё около 4 минут.

Добавьте бульон, воду, картофель, лавровый лист и черный перец горошком. Посолите и доведите до кипения. Уменьшите огонь, накройте и готовьте 10 минут.

Добавьте пшено и готовьте еще 15 минут, пока пшено и картофель не будут готовы.

Аккуратно добавьте рыбные кубики. Перемешайте и доведите суп до кипения. Рыба готовится очень быстро, поэтому следите за тем, чтобы она не переварилась.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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