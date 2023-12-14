Магазинные фрукты и овощи, несмотря на удобство, часто вызывают опасения из-за возможного содержания вредных веществ.
Однако, следуя нескольким простым шагам, можно существенно уменьшить поступление этих веществ в организм.
Важным этапом при обработке купленных плодов является не только их промывание, но и удаление кожуры, кочерыжек, зеленых участков, глазков и черешков. Это позволит избежать контакта с поверхностными слоями, наиболее подверженными обработке химикатами.
Для дополнительной очистки от пестицидов можно использовать уксусный раствор слабой концентрации. Плоды следует выдержать в таком растворе примерно 20 минут. Эффективным альтернативным методом является использование соляного раствора.
Термообработка также способствует уменьшению содержания нитратов и пестицидов. Важно при этом поменять воду в процессе варки, чтобы максимально избавиться от вредных веществ.
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