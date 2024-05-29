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Резкий рост цен на строительные материалы: что ожидать в 2024 году

Строительные материалы подорожали в среднем на 70%

2:36
Недвижимость

За последние четыре года цены на строительные материалы в среднем увеличились на 70%. К пику "высокого сезона" этот рост может достигнуть 90%, прогнозирует Елена Леликова, директор по закупкам ГК "А101". При этом рост цен на новостройки оказался более чем в два раза ниже этого показателя.

Строительные материалы подорожали в среднем на 70%
Фото: www.flickr.com by Loozrboy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

С 2020 года больше всего подорожали ключевые строительные материалы, сообщила эксперт. Газоблоки подорожали почти в два раза, стоимость теплоизоляции увеличилась в 2,5 раза, арматура и гидроизоляция подорожали на 50%, а бетон — на 44%. Однако это существенно не отразилось на конечной стоимости первичного жилья.

В Москве, включая ТиНАО, цены на жилье за четыре года выросли на 40%. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за год квартиры подорожали на 9% и 2,7% соответственно.

Летом 2024 года стоимость основных строительных материалов вырастет еще на 15%, прогнозирует Леликова. Она отметила, что пик спроса на стройматериалы приходится на июль-август. В этом году спрос дополнительно стимулируется высоким интересом к участкам под индивидуальное жилищное строительство и необходимостью восстанавливать дома, пострадавшие от паводков. Это сокращает предложение и приводит к росту цен.

Леликова подчеркивает, что это серьезный вызов для девелоперов, так как рынок строительных материалов общий для всех, а производственные мощности не могут быстро увеличиться под запросы рынка. Ранее, когда действовала массовая льготная ипотека, застройщики могли взять на себя дополнительную финансовую нагрузку. Однако программа с годовой ставкой 8% завершится в июле 2024 года, что приведет к снижению спроса на жилье и уменьшит возможности для удержания цен, считает Леликова.

По мнению эксперта, девелоперы не могут заблаговременно запастись стройматериалами. Лимиты по проектному финансированию недостаточны, чтобы зарезервировать материалы на весь период строительства, как для одного дома, так и для целого микрорайона. Она подчеркивает важность обеспечения стабильности цен на строительные материалы, особенно для социальных объектов, которые строятся за счет кредитных линий на жилые дома и передаются на муниципальный баланс.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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