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Нижегородец потерял недвижимость и автомастерскую из-за мошенников

Мошенники оставили колдуна без двух квартир и автомастерской в Нижнем Новгороде

1:34
Недвижимость

Житель Нижнего Новгорода стал жертвой мошенников и потерял две квартиры и автомастерскую. Об этом он рассказал в программе "Кстати".

Мошенники оставили колдуна без двух квартир и автомастерской в Нижнем Новгороде
Фото: commons.wikimedia.org by Tobias "ToMar" Maier is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Имущество, накопленное нижегородцем за многие годы, оценивалось в 120 миллионов рублей. Полгода назад он решил переехать за город и получил предложение приобрести 12 гектаров земли в Богородском районе за 80 миллионов рублей. Мужчина лично убедился в существовании участка. Мошенники также предложили оплатить его задолженности по квартирам и открыть музей в его автомастерской.

Для этого, как утверждали злоумышленники, нужно было переоформить право собственности на недвижимость.

"Чтобы у тебя квартиру не отняли, я тебе помогу. Пока их на себя переоформлю: одно твое слово — и я возвращаю эти квартиры тебе. Даже не беспокойся, я честный человек", — вспоминает пострадавший слова афериста.

Также его попросили написать расписку о получении 25 миллионов рублей за продажу объектов. В итоге в Едином госреестре недвижимости появилась запись о новом собственнике квартир, а вместо ожидаемой земли в Богородском районе оказались лесные чащобы, стоимость которых по документам не превышала 16 миллионов рублей.

Обращения в правоохранительные органы не помогли. В прокуратуре нижегородцу, которого местные жители называют колдуном и целителем, ответили: "Виктор, ты же у нас маг, ты же все можешь сделать!".

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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