Уникальная возможность: в Москве продают квартиру всего за 900 тысяч рублей

В Москве выставлена на продажу квартира стоимостью 900 тысяч рублей. Это подвальные апартаменты, расположенные в здании кирпичного дома в Сокольниках, построенном в 1924 году. Информация о продаже опубликована на портале aif.ru.
Площадь жилья составляет 6,3 квадратных метра, включая 1,2 квадратных метра, выделенных под ванную комнату. Высота потолков составляет 2,5 метра. Для доступа к апартаментам приходится спускаться по узкой лестнице.
Ремонт в жилье до сих пор не завершен, и в помещениях ощущается запах сырости. Владельцы подвальных помещений утверждают, что этот запах сохранится даже после ремонта.
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