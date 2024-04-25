Уникальная возможность: в Москве продают квартиру всего за 900 тысяч рублей

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Квартиру за 900 тысяч рублей выставили на продажу в Москве

0:51
Недвижимость

В Москве выставлена на продажу квартира стоимостью 900 тысяч рублей. Это подвальные апартаменты, расположенные в здании кирпичного дома в Сокольниках, построенном в 1924 году. Информация о продаже опубликована на портале aif.ru.

Квартиру за 900 тысяч рублей выставили на продажу в Москве
Фото: flickr.com by Брусника is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Площадь жилья составляет 6,3 квадратных метра, включая 1,2 квадратных метра, выделенных под ванную комнату. Высота потолков составляет 2,5 метра. Для доступа к апартаментам приходится спускаться по узкой лестнице.

Ремонт в жилье до сих пор не завершен, и в помещениях ощущается запах сырости. Владельцы подвальных помещений утверждают, что этот запах сохранится даже после ремонта.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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