Идеальный дизайн без лишних затрат: как создать уют и элегантность в квартире

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Топ-3 причины, почему интерьер выглядит бедным

1:20
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Иногда возникает неприятная ситуация: вы вкладываете много сил и денег в оформление своего жилья, но квартира всё равно выглядит убого и неряшливо.

Топ-3 причины, почему интерьер выглядит бедным
Фото: Wikimedia Commons by Хомелка is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Тем не менее, не следует отчаиваться.

Интерьерный дизайнер Юлия Тычино считает, что иногда достаточно просто понять, что именно вызывает такое негативное восприятие.

Почему жилье кажется бедным и неряшливым?
Несовместимые элементы Только истинные мастера могут гармонично сочетать элементы различных стилей, чтобы квартира выглядела роскошно и стильно. В противном случае, оно может выглядеть так, будто все вещи были приобретены на распродаже.

Излишний минимализм
Минималистичный дизайн был популярен долгое время, но не каждый может справиться с его оформлением так, чтобы квартира выглядела достойно. Неправильное понимание минимализма может привести к тому, что жилье будет казаться таким, будто у вас не хватает денег на стильное оформление.

Беспорядок
Наличие пыли, грязи и беспорядка создает неприятную атмосферу. Даже дорогостоящий ремонт не спасет ситуацию при таком подходе.

Стремитесь поддерживать порядок и для мелких вещей используйте специальные корзины или ящики.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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