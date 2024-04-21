Иногда возникает неприятная ситуация: вы вкладываете много сил и денег в оформление своего жилья, но квартира всё равно выглядит убого и неряшливо.
Тем не менее, не следует отчаиваться.
Интерьерный дизайнер Юлия Тычино считает, что иногда достаточно просто понять, что именно вызывает такое негативное восприятие.
Почему жилье кажется бедным и неряшливым?
Несовместимые элементы Только истинные мастера могут гармонично сочетать элементы различных стилей, чтобы квартира выглядела роскошно и стильно. В противном случае, оно может выглядеть так, будто все вещи были приобретены на распродаже.
Излишний минимализм
Минималистичный дизайн был популярен долгое время, но не каждый может справиться с его оформлением так, чтобы квартира выглядела достойно. Неправильное понимание минимализма может привести к тому, что жилье будет казаться таким, будто у вас не хватает денег на стильное оформление.
Беспорядок
Наличие пыли, грязи и беспорядка создает неприятную атмосферу. Даже дорогостоящий ремонт не спасет ситуацию при таком подходе.
Стремитесь поддерживать порядок и для мелких вещей используйте специальные корзины или ящики.
Укус змеи может быть опасен для здоровья человека, поэтому следует принять меры, чтобы обезопасить себя и своих близких от встречи с этими пресмыкающимися.