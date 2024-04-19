В США рухнул рынок вторичного жилья

Продажи жилья на вторичном рынке недвижимости США снизились на 4,3% в марте — до 4,19 миллиона сделок купли-продажи, следует из отчёта Национальной ассоциации риелторов (NAR).
Примечательно, что опрошенные порталом DailyFX эксперты примерно таких цифр и ожидали.
Сокращение затронуло и долю продажи домов для одной семьи (single-family home) — их заключено 3,8 миллиона, что на 4,3% меньше в месячном выражении или на 2,8% в годовом.
Такие дома подорожали — их средняя стоимость выросла до 397,2 тысячи долларов. В свою очередь, квартиры и кондоминиумы подросли в цене до 357,4 тысячи долларов.
Тем временем первичная недвижимость за океаном переживает настоящий строительный бум.
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