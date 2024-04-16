Как дочиста отмыть ванну без химически агрессивных чистящих составов: решение есть — сочетание этих средств

Состояние ванны — чистота репутации хозяйки, показатель её чистоплотности и трудолюбия. Но отмывать ванну покупными чистящими средствами — чревато: могут испортить нежную поверхность!
Выход есть, и его подсказывает сетевое издание "БелНовости". Он — в применении простых и доступных средств, которые найдутся на любой кухне.
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