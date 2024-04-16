Как дочиста отмыть ванну без химически агрессивных чистящих составов: решение есть — сочетание этих средств

Хозяйкам подсказали способ отмыть ванну до блеска без агрессивной химии

0:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Состояние ванны — чистота репутации хозяйки, показатель её чистоплотности и трудолюбия. Но отмывать ванну покупными чистящими средствами — чревато: могут испортить нежную поверхность!

Фото: Flickr by viviandnguyen_ is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic

Выход есть, и его подсказывает сетевое издание "БелНовости". Он — в применении простых и доступных средств, которые найдутся на любой кухне.

Инструкция по мытью ванны:

намыльте губку любым мылом, насыпьте на неё чайную ложку лимонной кислоты, капните чуть-чуть уксуса.

Начнётся бурная реакция с обильным образованием пены — сразу трите вашу ванну! Засияет как новенькая.

Как бороться с жёлтым налётом на ванне, мы уже советовали вам ранее.