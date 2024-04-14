Дверь в район Патриарших прудов: самая доступная квартира за 26 млн рублей

Самая дешевая квартира на Патриарших прудах стоит 26 млн рублей

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Согласно исследованию, проведенному аналитиками из "Яндекс Недвижимости", "Яндекс Аренды" и сотрудниками онлайн-кинотеатра "Кинопоиск", самая доступная квартира в районе Патриарших прудов стоит 26 миллионов рублей. Это двухкомнатное жилье на Малой Никитской улице с площадью около 50 квадратных метров. Заметно, что оно было продано всего за девять дней после размещения на рынке.

Фото: Flickr by Alexander Baranov is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

На другом полюсе стоит пентхаус с 13 комнатами и площадью 952 квадратных метров, расположенный в жилом комплексе deluxe-класса "Гранатный Палас" неподалеку от метро Баррикадная. Его цена превышает трехмиллиардный рубеж. Этот объект является не только самым дорогим в районе, но и одним из самых дорогих во всей России, оставаясь на рынке уже много лет.

Тем временем, в этом же районе можно арендовать четырехкомнатную квартиру на Малом Козихинском переулке площадью около 130 квадратных метров за 250 тысяч рублей в месяц. Стоимость такого жилья оценивается в 50 миллионов рублей, что на треть ниже средней цены по району.