Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автомеханик назвал автомобили, ремонт которых может длиться полгода
Виток эскалации на Ближнем Востоке заканчивается
Ставшая в четвертый раз мамой Анастасия Костенко заявила о желании похудеть
"Росэлектроника": мы ведем работу над созданием защиты аппаратуры техники от ЭМИ
Центробанк КНР распорядился оптимизировать платежные сервисы для иностранцев
Певица Таисия Повалий вынуждена экономить из-за ипотеки
Эксперты выделили самых спокойных кошек
Комик Игорь Джабраилов рассказал о нападении бандита в центре Москвы
Няня детей Пугачёвой бросила работу, потому что устала
Дверь в район Патриарших прудов: самая доступная квартира за 26 млн рублей

Самая дешевая квартира на Патриарших прудах стоит 26 млн рублей

1:11
Недвижимость » Аналитика

Согласно исследованию, проведенному аналитиками из "Яндекс Недвижимости", "Яндекс Аренды" и сотрудниками онлайн-кинотеатра "Кинопоиск", самая доступная квартира в районе Патриарших прудов стоит 26 миллионов рублей. Это двухкомнатное жилье на Малой Никитской улице с площадью около 50 квадратных метров. Заметно, что оно было продано всего за девять дней после размещения на рынке.

Самая дешевая квартира на Патриарших прудах стоит 26 млн рублей
Фото: Flickr by Alexander Baranov is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

На другом полюсе стоит пентхаус с 13 комнатами и площадью 952 квадратных метров, расположенный в жилом комплексе deluxe-класса "Гранатный Палас" неподалеку от метро Баррикадная. Его цена превышает трехмиллиардный рубеж. Этот объект является не только самым дорогим в районе, но и одним из самых дорогих во всей России, оставаясь на рынке уже много лет.

Тем временем, в этом же районе можно арендовать четырехкомнатную квартиру на Малом Козихинском переулке площадью около 130 квадратных метров за 250 тысяч рублей в месяц. Стоимость такого жилья оценивается в 50 миллионов рублей, что на треть ниже средней цены по району.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как и на что живет Соседов с мамой в одной квартире после увольнения с НТВ

Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.

Сергей Соседов после увольнения с НТВ: "Я не голодаю"
Певица Наталья Подольская показала солнечных рыжеволосых сыновей
Певица Наталья Подольская показала очаровательных сыновей от Владимира Преснякова
Жену Евгения Петросяна уличили в прогулках в день, когда её дочь Матильда появилась на свет
Король Чарльз и Принц Гарри снова вместе: семейные тайны и оливковая ветвь
Атака Ирана на Израиль пока ожидаемо закончилась "ничем" Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Можно ли кошку оставлять одну дома надолго: оказывается, существуют пределы
Постаревшая Анна Семенович удивила своей внешностью
Кошки-гении: Пятерка пород, которые поразят ваш разум своим умом
Кошки-гении: Пятерка пород, которые поразят ваш разум своим умом
Последние материалы
Центробанк КНР распорядился оптимизировать платежные сервисы для иностранцев
Певица Таисия Повалий вынуждена экономить из-за ипотеки
Самая дешевая квартира на Патриарших прудах стоит 26 млн рублей
Эксперты выделили самых спокойных кошек
Комик Игорь Джабраилов рассказал о нападении бандита в центре Москвы
Няня детей Пугачёвой бросила работу, потому что устала
Рузиль Минекаев призвал не подражать персонажам сериала "Слово пацана"
Кристина Асмус на свое 36-летие отправилась в Хорватию с ребенком и мужчиной
Мама Тимати опубликовала видео с внучкой, лижущей мороженое с щенком
Новый фильм от режиссёра "Ла-Ла Ленда" выйдет в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников