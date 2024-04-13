Мошенничество в Татарстане: 87-летняя блокадница лишена квартиры из-за аферистов

Пресс-служба прокуратуры города Зеленодольска сообщила о случившемся с 87-летней жительницей Татарстана, которая стала жертвой мошенников и осталась без крова. По информации пресс-службы, женщина, которая является ветераном труда и блокадницей, потеряла свою единственную квартиру из-за действий аферистов.
Мошенники начали общаться с пожилой женщиной в ноябре 2023 года и продолжали поддерживать контакт с ней в течение пяти месяцев. За это время они убедили ее заключить договор о продаже жилья и передать полученные деньги по их инструкции. По их махинациям женщина потеряла 3,3 миллиона рублей.
После осознания происшедшего женщина обратилась в полицию, которая начала уголовное расследование по факту мошенничества особо крупного размера. Прокуратура в свою очередь подала в суд иск с требованием признать недействительным договор о продаже квартиры.
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