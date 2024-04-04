Что можно сделать с соседями, от которых ползут тараканы

В Роскачестве рассказали о борьбе с тараканами, ползущими от соседей

1:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Источники заражения дома тараканами могут быть разными. Вы можете принести их с покупками, получить с посылкой из интернет-магазина. Но чаще всего непрошеные насекомые мигрируют от соседей, когда там затевают дезинсекцию или тараканья популяция становится слишком большой и ей не хватает ресурсов. В Роскачестве рассказали, как быть в этом случае.

Фото: Государственная жилищная инспекция Московской области is licensed under public domain

Федеральный координатор проекта "Школа грамотного потребителя", депутат Мосгордумы Александр Козлов порекомендовал для начала объединиться с другими недовольными.

"Возможно, вам вместе удастся предположить, откуда именно пришли насекомые. Нередко по внешним признакам жители понимают, где источник тараканов. Например, из конкретной квартиры постоянно могут идти неприятные запахи. В крайних, самых запущенных случаях можно увидеть, что соседи несут разный хлам, мусор в квартиру", — пояснил он.

Выявив виновников бедствия, на них надо натравить участкового — зачастую этого достаточно, чтобы неряхи одумались. Но имейте в виду, что ни его, ни представителей управляющей компании или Роспотребнадзора пускать к себе они не обязаны, предупредил заместитель начальника отдела Роскачества по защите прав потребителей Игорь Поздняков.

"В случае если соседи не впускают в свою квартиру контролирующие органы, единственный оставшийся способ воздействия — обращение в суд", — посоветовал он.

Гораздо проще решить проблему, если тараканов развели граждане, занимающие квартиру по договору социального найма. На них можно пожаловаться в органы местной власти, и если нечистоплотные жильцы сами не примут меры, их могут выселить.

Дезинсекцию своей квартиры в любом случае придётся проводить за свой счёт — УК отвечает только за подъезд и т. п. общие помещения, заключается в рекомендациях Роскачества.