Свободный выбор провайдера: владельцы квартир освобождены от утверждения новых операторов

У россиян будет доступ к самостоятельному выбору интернет-провайдеров

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Операторам связи получат право свободного доступа в жилые комплексы после того как законопроект, прошедший третье чтение в Госдуме, будет утвержден, сообщается на официальном сайте парламента.

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Депутаты от фракции партии "Единая Россия" разработали изменения к статье 6 Закона "О связи". Это изменение позволит владельцам квартир самостоятельно выбирать провайдеров интернета без вмешательства управляющих компаний (УК). Ранее для согласования нового провайдера требовалось согласие двух третей жителей дома.

Установка оборудования для операторов в домах будет осуществляться бесплатно, за исключением затрат на электроэнергию и необходимое оборудование для обеспечения связи. По документу, провайдер будет нести ответственность за сохранность общедомового имущества. Кроме того, предусматривается право вето на размещение любого провайдера, которое может быть отменено двумя третями голосов на общем собрании собственников квартир.

Предложение о предоставлении бесплатного доступа провайдерам в жилые дома впервые было выдвинуто в конце 2018 года. Это решение направлено на вывод отношений между операторами связи и УК из "серой зоны" и предотвращение дальнейшего роста тарифов. Каждый год провайдеры вынуждены были платить миллиарды рублей за доступ к инфраструктуре жилых домов.