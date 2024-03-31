Главные ошибки, допускаемые при оформлении коридора: совет дизайнера

В квартирных и домашних коридорах часто обращают мало внимания на аспекты дизайна, что является упущением.
Это участок дома, который также заслуживает оформления. Однако, многие новоприбывшие делают одни и те же ошибки.
Юлия Тычино, эксперт в области дизайна интерьера, поделилась советами о том, как избежать неправильного оформления коридора.
Освещение
Плохое освещение в длинных и узких коридорах делает их унылыми. Важно обеспечить достаточное верхнее освещение.
Подсветка шкафов, зеркал, картин и других элементов декора на стенах может помочь создать нужную атмосферу.
Стены
Яркие цвета на стенах коридора могут добавить ему жизни и оптимизма.
Использование обоев с интересными рисунками на одной из стен может сделать пространство более динамичным и привлекательным.
Избегайте перегрузки
Коридор не место для хранения спортивного инвентаря или ненужных вещей. Избегайте установки шкафов, полок или комодов, которые только загромождают пространство.
Зеркала
Зеркала не только практичны, но и могут визуально увеличить пространство коридора и добавить ему света.
Установка зеркала в конце коридора создаст ощущение его удлинения, а на боковых стенах — расширения пространства.
Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.