Главные ошибки, допускаемые при оформлении коридора: совет дизайнера

Превратите свой коридор в уютное пространство

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

В квартирных и домашних коридорах часто обращают мало внимания на аспекты дизайна, что является упущением.

Фото: Pexels by Max Vakhtbovycn is licensed under CC0

Это участок дома, который также заслуживает оформления. Однако, многие новоприбывшие делают одни и те же ошибки.

Юлия Тычино, эксперт в области дизайна интерьера, поделилась советами о том, как избежать неправильного оформления коридора.

Освещение

Плохое освещение в длинных и узких коридорах делает их унылыми. Важно обеспечить достаточное верхнее освещение.

Подсветка шкафов, зеркал, картин и других элементов декора на стенах может помочь создать нужную атмосферу.

Стены

Яркие цвета на стенах коридора могут добавить ему жизни и оптимизма.

Использование обоев с интересными рисунками на одной из стен может сделать пространство более динамичным и привлекательным.

Избегайте перегрузки

Коридор не место для хранения спортивного инвентаря или ненужных вещей. Избегайте установки шкафов, полок или комодов, которые только загромождают пространство.

Зеркала

Зеркала не только практичны, но и могут визуально увеличить пространство коридора и добавить ему света.

Установка зеркала в конце коридора создаст ощущение его удлинения, а на боковых стенах — расширения пространства.