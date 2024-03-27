Рост цен на новостройки в России: детали и анализ за I квартал

Новостройки подорожали почти на 4% с начала 2024 года

2:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

В России цены на жилье в новых домах выросли на 3,6% за I квартал текущего года. Значительный прирост цен отмечен в городах: Череповце (+13,2%), Улан-Удэ (+12%), Ставрополе (+9%), Симферополе (+8,9%), и Туле (+8,4%). Тем не менее, в некоторых крупных городах, таких как Архангельск (-2,1%), Санкт-Петербург (-1%) и Краснодар (-0,9%), цены на новостройки немного снизились.

Фото: Pravda.Ru

В Москве цены на жилье в новых домах почти не изменились с начала года. Аналитический центр компании "ИНКОМ-Недвижимость", цитируемый корреспондентом Циан. Журнала, отметил, что в старых районах Москвы цены снизились на 0,5%, достигнув 391,1 тыс. рублей за квадратный метр, тогда как в Новой Москве средняя стоимость выросла на 0,5%, достигнув 243,9 тыс. рублей за квадратный метр.

Валерий Кочетков, директор направления "Новостройки" компании "ИНКОМ-Недвижимость", отметил, что динамика средней цены за квадратный метр в I квартале минимальна. Он пояснил, что в старых районах произошло небольшое снижение цен из-за быстрого исчезновения студий и однокомнатных квартир, цена на которые выше, чем на многокомнатные.

В Екатеринбурге цены на жилье выросли на примерно 4% с начала года, сообщил Михаил Хорьков, руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) и замруководитель комитета Российской гильдии риелторов (РГР) по ипотеке. Он также отметил, что основной рост произошел в январе после введения банковских комиссий, а в феврале-марте можно говорить о стабилизации цен.

В Воронеже, согласно аналитикам РГР, стоимость новостроек выросла на 4,56%, в Новосибирске — на 2,3%, а в Перми — на 2%.