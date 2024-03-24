Быстрый и эффективный способ избавиться от сорняков на дачном участке: секреты использования уксуса

Стал известен способ избавления от сорняков за 15 минут

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За 15 минут на дачном участке можно избавиться от сорняков и мха, используя уксус и простые средства. Этот метод был предложен агрономом и ландшафтным дизайнером Анастасией Коврижных.

Фото: openverse.org by smerikal is licensed under CC BY-SA 2.0.

Для этой процедуры вам понадобятся обычный или яблочный уксус, вода, спрей-бутылка и средство для мытья посуды. В спрей-бутылку нужно налить равные доли уксуса и воды, а затем добавить немного средства для мытья посуды. После этого бутылку нужно хорошо встряхнуть для того, чтобы ингредиенты смешались.

Смесь следует равномерно распылить на участок, пораженный сорняками, и дать ей впитаться в течение 10 минут. Затем участок необходимо промыть чистой водой, чтобы избежать повреждения растений уксусом. После первого применения сорняки и мох начнут засыхать, хотя при необходимости эту процедуру можно повторить.