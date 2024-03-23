Жители общежития в Хакасии опасаются остаться на улице или погибнуть вместе с детьми: "Всё начало рушиться внезапно"

Многодетная мать пожаловалась на жизнь в разваливающемся общежитии Черногорска

1:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Жительница Черногорска в Республике Хакасия выразила беспокойство о состоянии общежития, где она проживает вместе с тремя детьми, опасаясь его возможного разрушения. Недавно рядом с их домом обрушилось еще одно общежитие.

Фото: ourdonbass.ru

По словам многодетной женщины, угрозе обрушения подвержена часть здания, где проживает 70-80% жильцов, включая ее семью и женщину с ребенком-инвалидом. Она отметила, что внутреннее состояние общежития также оставляет желать лучшего: во время дождей и таяния снега комнаты часто затапливает.

"Стены уже в ужасном состоянии. Я живу здесь с 2017 года и раньше не видела такого разрушения. Все начало рушиться внезапно", — пожаловалась она.

На видеозаписи, сделанной одной из жительниц, видно, что часть кирпичной кладки на углу здания отсутствует, а бетонный блок используется для подпорки с целью предотвратить обрушение. Кирпичи отходят от здания, и в некоторых местах структура деформировалась.

Другая жительница сообщила, что жильцы боятся повторения катастрофы, произошедшей в соседнем здании, так как это может привести к человеческим жертвам.

"С обеих сторон все разрушается. Мы боимся, что мы и наши дети можем погибнуть, если здание обрушится. Ситуация в общежитии критическая", — подчеркнула она.

Женщина также отметила, что после происшествия никаких мер по обследованию здания не было предпринято, а обращения к администрации и управляющей компании остались безрезультатными. Жильцы не знают, будет ли здание признано аварийным и предоставят ли им другое жилье.