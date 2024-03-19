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Экс-депутатХант: парламент Великобритании заседает во дворце, который может рухнуть в любой момент

В Великобритании под угрозой обрушения находится Вестминстерский дворец

1:49
Недвижимость

Экс-депутат и директор Музея Виктории Альберт Тристрам Хант в интервью The Financial Times рассказал, что Вестминстерский дворец, в котором заседает парламент Великобритании, находится в аварийном состоянии и может обрушиться в любой момент. Он отметил, что под угрозой не только чиновники, работающие там, но и национальная коллекция произведений искусств, которая находится при дворце.

В Великобритании под угрозой обрушения находится Вестминстерский дворец
Фото: commons.wikimedia.org by Арианна Эммелин Рицци is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Не надо долго ходить по палатам общин и лордов, чтобы увидеть весь масштаб упадка. Обваливающаяся кладка, разваливающаяся механическая инфраструктура, неисправная электропроводка, риски возгорания, запах сырости, крысы и ещё ряд скрытых разрушений кидаются в глаза сразу", — интервью газете Тристрама Ханта от 17 марта.

Бывший депутат напомнил, что фундаментальная реконструкция дворцу потребовалась ещё в 2012 году, когда объект был проверен специальной комиссией. Однако её так и не начали. В 2022 году были лишь предложены планы по "вливанию" средств в реконструкцию на сумму 7-13 млрд фунтов, но для проведения строительных работ здание должно пустовать 12 лет. По словам Тристрама Ханта, если депутаты не захотят переезжать, то в таких условиях реконструкция затянется на 76 лет и стоить капремонт дворца будет уже дороже — 22 млрд фунтов.

К сведению, в 2018 году Парламент Британии голосовал по поводу переезда из Вестминстерского дворца и результат был такой: "за" переезд — 236 депутатов, "против" — 220 человек. На тот момент было решено, что ремонт начнётся в 2023 году и продолжится 5 лет, но пока сдвигов по разваливающемуся дворцу чиновников Великобритании — нет.

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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