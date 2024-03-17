Россияне активно скупают квартиры в Турции: приобретено уже 395 домов и квартир

Граждане России лидируют по покупке недвижимости в Турции

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

По данным статистики, россияне продолжают уверенно лидировать по покупке недвижимости в Турции. Только в феврале текущего года граждане Российской Федерации стали счастливыми обладателями 395 домов и квартир на турецком побережье.

Фото: web.archive.org by wull_how is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Наибольшей популярностью у покупателей пользуются такие крупные города, как Стамбул, Анталья и Мерсин. По данным издания "Московский комсомолец", процесс выбора жилья в Турции схож с тем, что происходит на родине. В стране существует целый ряд крупных онлайн-платформ, где представлены разнообразные предложения о съеме или покупке недвижимости.

Удобство и доступность процесса оформления сделки сделали Турцию одной из приоритетных стран для российских граждан, желающих приобрести жилье зарубежом. Здесь имеется возможность легко купить квартиру, осуществлять переводы денежных средств, пользоваться развитой инфраструктурой для открытия банковских счетов и карточек, а также оформлять все необходимые документы без лишних сложностей.