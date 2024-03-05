Каким должно быть давление воды в кране и как его повысить

Раскрыты нормы давления воды в квартире

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Давление воды в водопроводе критически важно для его нормальной работы и комфортного использования. Блог "Яндекс.Услуги" привёл конкретные цифры.

Фото: Mos.ru is licensed under public domain

Нормативы для многоквартирных домов:

холодная вода — 0,3-6 бар;

горячая вода — 0,3-4,5 бар.

Эти значения должны соблюдаться круглосуточно, включая время пикового потребления — с 7 до 9 и с 19 до 22 часов.

Если давление слабее положенного, будут хуже работать стиральная и посудомоечная машинки, слишком мощный напор быстрее изнашивает сантехнику и создаёт риск прорыва.

Если напор воды в вашей квартире кажется вам слабоватым, надо разобраться с причинами. В домах старой постройки, где все точки водоразбора (бачок унитаза, смеситель и душ в ванной, раковина на кухне, стиральная машина и т. д.) подключены к одному стояку, с этим придётся смириться.

Проверьте трубы и запорную арматуру на предмет утечек и засоров, прочистите насадки на кранах и фильтры подводки к стиральной и посудомоечной машинкам.

Исключив все возможные предпосылки к ухудшению качества водоснабжения в пределах квартиры, опросите соседей. И если они тоже мучаются из-за еле текущей водицы, жалуйтесь в управляющую компанию.