Каким должно быть давление воды в кране и как его повысить

Давление воды в водопроводе критически важно для его нормальной работы и комфортного использования. Блог "Яндекс.Услуги" привёл конкретные цифры.
Нормативы для многоквартирных домов:
Эти значения должны соблюдаться круглосуточно, включая время пикового потребления — с 7 до 9 и с 19 до 22 часов.
Если давление слабее положенного, будут хуже работать стиральная и посудомоечная машинки, слишком мощный напор быстрее изнашивает сантехнику и создаёт риск прорыва.
Если напор воды в вашей квартире кажется вам слабоватым, надо разобраться с причинами. В домах старой постройки, где все точки водоразбора (бачок унитаза, смеситель и душ в ванной, раковина на кухне, стиральная машина и т. д.) подключены к одному стояку, с этим придётся смириться.
Проверьте трубы и запорную арматуру на предмет утечек и засоров, прочистите насадки на кранах и фильтры подводки к стиральной и посудомоечной машинкам.
Исключив все возможные предпосылки к ухудшению качества водоснабжения в пределах квартиры, опросите соседей. И если они тоже мучаются из-за еле текущей водицы, жалуйтесь в управляющую компанию.
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