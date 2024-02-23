Как взлетели цены на жильё — названы города, где квартиры подорожали сильнее всего

За пять лет вторичная недвижимость в России подорожала примерно вдвое, подсчитала "Циан.Аналитика".
Специалисты проекта изучили динамику цен в 166 российских городах с населением более 100 тысяч человек. Стоимость квартир на вторичном рынке выросла везде, но в разной степени.
"Такой результат обеспечен, в первую очередь, динамикой в 2020–2021 годах", — объяснили эксперты сервиса.
Лидерами подорожания стали:
Наименьший рост — до 50% — отмечен в Рубцовске, Москве, Златоусте, Нижневартовске, Южно-Сахалинске, Салавате и Ханты-Мансийске.
Названы два основных драйвера роста. Больше всего подорожало жильё там, где оно было дешёвым, а следовательно, имело значительный инфляционный потенциал; а также в городах со слабым строительством, где это выливается в повышенный спрос на вторичном рынке.
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