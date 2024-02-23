Как взлетели цены на жильё — названы города, где квартиры подорожали сильнее всего

За пять лет квадратный метр жилья в России подорожал вдвое

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

За пять лет вторичная недвижимость в России подорожала примерно вдвое, подсчитала "Циан.Аналитика".

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области is licensed under Public domain

Специалисты проекта изучили динамику цен в 166 российских городах с населением более 100 тысяч человек. Стоимость квартир на вторичном рынке выросла везде, но в разной степени.

"Такой результат обеспечен, в первую очередь, динамикой в 2020–2021 годах", — объяснили эксперты сервиса.

Лидерами подорожания стали:

Кисловодск и Дербент — более чем в 3 раза,

Ноябрьск, Нижнекамск, Норильск, Кызыл и Майкоп — более чем в 2,5 раза,

Челябинск и Омск — в 2,3 раза.

Наименьший рост — до 50% — отмечен в Рубцовске, Москве, Златоусте, Нижневартовске, Южно-Сахалинске, Салавате и Ханты-Мансийске.

Названы два основных драйвера роста. Больше всего подорожало жильё там, где оно было дешёвым, а следовательно, имело значительный инфляционный потенциал; а также в городах со слабым строительством, где это выливается в повышенный спрос на вторичном рынке.