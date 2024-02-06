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Решение о продлении льготной ипотеки будет принимать Путин

Минстрой: окончательное решение по продлению льготной ипотеки за президентом

1:17
Недвижимость

Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил, что российское правительство "подходит к снаряду" по судьбе льготной ипотеки "в очень закрытом режиме. Причина этого — чтобы не спровоцировать на рынке ажиотаж.

Минстрой: окончательное решение по продлению льготной ипотеки за президентом
Фото: business-vector.info

При этом, обращает внимание Стасишин, финальное решение о том, будет ли продлена льготная ипотека на жильё в новостройках в РФ после 1 июля 2024 года, будет принимать президент России Владимир Путин.

"Наша дальнейшая работа <…> будет направлена на поддержание возможности купить квартиру при рождении детей большей площади, заплатив за это меньшую процентную ставку. То, как это будет, никто вам не скажет, кроме президента нашей страны", — пояснил замминистра ведомства на конференции "Время изменений: вызовы — 2024".

Такое положение дел он объясняет тем, что решения касательно ипотечных программ в последние годы принимались главой государства.

Напомним, что срок действия льготной ипотеки в новостройках по ставке 8% заканчивается 1 июля 2024. В это же время завершится и срок семейной ипотеки по ставке 6%. Прежде президент РФ Владимир Путин высказался за продление семейной ипотеки.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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