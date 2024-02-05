Очистить жирные пятна с дивана проще простого, если пользоваться этими рекомендациями

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Борьба с жирными пятнами на диване: эффективные методы и секреты чистоты

1:09
Недвижимость

Диван, как центр отдыха в доме, часто подвергается загрязнениям, особенно жирным пятнам. Умелые хозяева, ценящие чистоту своего мебельного обиталища, знают, что удаление старых и въевшихся следов жира – задача не из легких.

Борьба с жирными пятнами на диване: эффективные методы и секреты чистоты
Фото: Unsplash by Ruthson Zimmerman is licensed under public domain

Перед началом процесса очистки рекомендуется намочить проблемные участки мокрой тряпкой, аккуратно подмачивая, но не растирая загрязнение. Затем на пятна следует нанести поваренную соль или любой другой адсорбент, такой как крахмал, мел или сода, и оставить на несколько часов. Соль или другие средства притянут и впитают жировые пятна.

После этого следует сметать соль со следами жира щеткой в совок и тщательно пропылесосить диван. В случае, если загрязнение остается или не устраняется полностью, можно воспользоваться средством для мытья посуды. Нанесите небольшое количество средства на губку и аккуратно протрите загрязненный участок. После этого дайте средству воздействовать несколько минут и тщательно смойте.

При протирании следует двигаться от краев к центру, чтобы предотвратить растекание жирового пятна.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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