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Неопытные строители не знают, зачем коллеги старой закалки вымачивают гвозди в солевом растворе

Гвозди: зачем строители вымачивают их в солевом растворе

1:06
Недвижимость

Строители и плотники, имея опыт в своей области, прибегают к необычной практике перед использованием гвоздей — они вымачивают их в специальном растворе.

Гвозди: зачем строители вымачивают их в солевом растворе
Фото: commons.wikimedia. org by Raysonho is licensed under public domain

Для тех, кто не знаком с этим методом, эти действия могут показаться странными, но за этим стоит своё рациональное объяснение. Важно правильно приготовить солевой раствор и понять, как этот процесс может повлиять на свойства гвоздей.

Зачем вымачивать гвозди

Ранее советские столяры применяли подобный метод для защиты гвоздей от коррозии.

Опытные строителей считают, что этот способ является полезным, однако есть мнение, что солевой раствор может вызвать реакцию, приводящую к образованию оксидной пленки на поверхности гвоздей.

Приготовление правильного солевого раствора

Для этого вам потребуется

  • литровая бутылка,
  • пачка соли,
  • ложка
  • и воронка.

Наполните емкость двумя столовыми ложками соли и добавьте 2 литра теплой воды. Тщательно встряхните раствор, затем залейте гвозди соленой водой и оставьте на два дня.

После этого гвозди готовы к использованию.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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