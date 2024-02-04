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Опытные хозяйки используют 3 копеечных состава, которыми можно очистить швы между плитками

Легкие и эффективные способы очистки швов между плитками

1:17
Недвижимость

Укладка плитки требует определенных усилий, но чистка швов между ней может быть также трудоемкой задачей. Однако опытные хозяйки знают несколько проверенных методов, которые помогают справиться с загрязнением без лишних трудозатрат.

Легкие и эффективные способы очистки швов между плитками
Фото: commons.wikimedia. org by Gürkan Sengün is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Сода и лимонная кислота: Очистка с эффектом пенетрации

  • Стыки плитки обсыпают содой и промачивают их в течение 10 минут.
  • Подготавливается раствор: 2 ст. л. лимонной кислоты на 100 мл воды.
  • Раствор разбрызгивается на проблемные участки после отмачивания, повторяя процесс, пока смесь шипит.
  • Грязь удаляется щеткой, чистящее средство смывается, а пол протирается.

Перекись водорода: Эффективное средство с осторожностью

  • Работа выполняется в защитных перчатках.
  • Используется 30%-ный раствор перекиси водорода, который выливается на загрязненный участок.
  • Ждут около 10 минут, затем протирают тряпкой.

Нашатырь: Мощный раствор для тщательной очистки

  • Надеваются перчатки и марлевая повязка для безопасности.
  • Раствор состоит из воды (2 л) и аммиака (1 ст. л.).
  • Разбрызгивают на загрязненные зоны и ожидают 25 минут.
  • Грязь смывается тряпкой, а пол протирается.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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