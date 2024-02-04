Опытные хозяйки используют 3 копеечных состава, которыми можно очистить швы между плитками

Легкие и эффективные способы очистки швов между плитками

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Укладка плитки требует определенных усилий, но чистка швов между ней может быть также трудоемкой задачей. Однако опытные хозяйки знают несколько проверенных методов, которые помогают справиться с загрязнением без лишних трудозатрат.

Фото: commons.wikimedia. org by Gürkan Sengün is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Сода и лимонная кислота: Очистка с эффектом пенетрации

Стыки плитки обсыпают содой и промачивают их в течение 10 минут.

Подготавливается раствор: 2 ст. л. лимонной кислоты на 100 мл воды.

Раствор разбрызгивается на проблемные участки после отмачивания, повторяя процесс, пока смесь шипит.

Грязь удаляется щеткой, чистящее средство смывается, а пол протирается.

Перекись водорода: Эффективное средство с осторожностью

Работа выполняется в защитных перчатках.

Используется 30%-ный раствор перекиси водорода, который выливается на загрязненный участок.

Ждут около 10 минут, затем протирают тряпкой.

Нашатырь: Мощный раствор для тщательной очистки

Надеваются перчатки и марлевая повязка для безопасности.

Раствор состоит из воды (2 л) и аммиака (1 ст. л.).

Разбрызгивают на загрязненные зоны и ожидают 25 минут.

Грязь смывается тряпкой, а пол протирается.