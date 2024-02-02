По советам опытных хозяек решетки газовой плиты чистить от нагара и жира надо так

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Эффективные методы очистки решеток плиты от нагара и жира

1:29
Недвижимость

Избавляемся от грязи на решетках: простые и эффективные способы

Эффективные методы очистки решеток плиты от нагара и жира
Фото: commons.wikimedia. org by PLE BORA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Грязь на решетках плиты — проблема, с которой сталкиваются многие. Капают масляные брызги, проливаются супы, и вскоре решетки покрываются толстым слоем нагара. Когда дело касается чугунных решеток, очистка становится особенно трудной из-за пористой структуры материала.

Чугунные решетки: сложности и простое решение

Чугунные решетки, будучи пористыми, пропускают грязь внутрь себя. Очистка таких решеток бывает трудной, но есть простой способ справиться с этой задачей.

Шаги по очистке решеток от нагара

  • Кипячение в глубокой емкости: Сначала кипятим решетку в глубокой емкости для обезжиривания.
  • Термическая обработка: После этого решетку следует натереть жесткой щеточкой.
  • Отслоение корки: Крутим решетку над газом, чтобы корка из копоти и нагара начала отходить.
  • Смывание остатков: Смойте остатки нагара средством для мытья посуды.

Дополнительные методы при необходимости

  • Если грязь не ушла полностью, можно использовать хозяйственное мыло и канцелярский клей.
  • Подготовка раствора: В кастрюле растворите кусок мыла в воде и добавьте к нему клей.
    Кипячение: Поместите решетки в кастрюлю, кипятите в течение часа.
    Промывка и сушка: После этого решетки промойте и высушите.

Простые шаги, такие как эти, могут значительно облегчить очистку решеток от нагара и жира.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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