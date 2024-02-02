По советам опытных хозяек решетки газовой плиты чистить от нагара и жира надо так

Избавляемся от грязи на решетках: простые и эффективные способы
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Грязь на решетках плиты — проблема, с которой сталкиваются многие. Капают масляные брызги, проливаются супы, и вскоре решетки покрываются толстым слоем нагара. Когда дело касается чугунных решеток, очистка становится особенно трудной из-за пористой структуры материала.
Чугунные решетки: сложности и простое решение
Чугунные решетки, будучи пористыми, пропускают грязь внутрь себя. Очистка таких решеток бывает трудной, но есть простой способ справиться с этой задачей.
Шаги по очистке решеток от нагара
Кипячение в глубокой емкости: Сначала кипятим решетку в глубокой емкости для обезжиривания.
Термическая обработка: После этого решетку следует натереть жесткой щеточкой.
Отслоение корки: Крутим решетку над газом, чтобы корка из копоти и нагара начала отходить.
Смывание остатков: Смойте остатки нагара средством для мытья посуды.
Дополнительные методы при необходимости
Если грязь не ушла полностью, можно использовать хозяйственное мыло и канцелярский клей.
Подготовка раствора: В кастрюле растворите кусок мыла в воде и добавьте к нему клей. Кипячение: Поместите решетки в кастрюлю, кипятите в течение часа. Промывка и сушка: После этого решетки промойте и высушите.
Простые шаги, такие как эти, могут значительно облегчить очистку решеток от нагара и жира.
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