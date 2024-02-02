По советам опытных хозяек решетки газовой плиты чистить от нагара и жира надо так

Эффективные методы очистки решеток плиты от нагара и жира

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Избавляемся от грязи на решетках: простые и эффективные способы

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Грязь на решетках плиты — проблема, с которой сталкиваются многие. Капают масляные брызги, проливаются супы, и вскоре решетки покрываются толстым слоем нагара. Когда дело касается чугунных решеток, очистка становится особенно трудной из-за пористой структуры материала.

Чугунные решетки: сложности и простое решение

Чугунные решетки, будучи пористыми, пропускают грязь внутрь себя. Очистка таких решеток бывает трудной, но есть простой способ справиться с этой задачей.

Шаги по очистке решеток от нагара

Кипячение в глубокой емкости: Сначала кипятим решетку в глубокой емкости для обезжиривания.

Сначала кипятим решетку в глубокой емкости для обезжиривания. Термическая обработка: После этого решетку следует натереть жесткой щеточкой.

После этого решетку следует натереть жесткой щеточкой. Отслоение корки: Крутим решетку над газом, чтобы корка из копоти и нагара начала отходить.

Крутим решетку над газом, чтобы корка из копоти и нагара начала отходить. Смывание остатков: Смойте остатки нагара средством для мытья посуды.

Дополнительные методы при необходимости

Если грязь не ушла полностью, можно использовать хозяйственное мыло и канцелярский клей.

Подготовка раствора: В кастрюле растворите кусок мыла в воде и добавьте к нему клей.

Кипячение: Поместите решетки в кастрюлю, кипятите в течение часа.

Промывка и сушка: После этого решетки промойте и высушите.

Простые шаги, такие как эти, могут значительно облегчить очистку решеток от нагара и жира.