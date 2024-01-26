Некоторым продавцам квартир придётся доплатить налоги

Продавцы квартир могут столкнуться с необходимостью уплаты налогов

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Владельцы квартир, которые продали жильё на рубеже 2023 и 2024 годов, в текущем году могут столкнуться с тем, чтобы заплатить больше налогов, чем они рассчитывали прежде.

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По словам специалистов, это связано с переоценкой кадастровой стоимости жилья, состоявшейся в 2023 году. При этом подобная динамика будет разной и зависеть она будет целиком и полностью от типа недвижимости и региона.

Так, по итогам переоценки, кадастровая недвижимость в Москве выросла в среднем на 21%. Как указал президент саморегулируемой организации "Региональная ассоциация оценщиков" Кирилл Кулаков, в некоторых случаях кадастровая стоимость могла быть увеличена вдвое.

В связи с этим продавцам квартир рекомендуют обращать на это внимание. Ведь теперь кадастровая стоимость может повлиять на сумму налога, который продавцу придётся заплатить государству после сделки.

При этом, если вы готовили сделку в конце года, однако завершилась она в январе, налоговая будет учитывать новую увеличенную кадастровую стоимость, добавляют риелторы. Если же рыночная цена оказалась значительно ниже кадастровой, то такому продавцу тоже придётся заплатить налоги.