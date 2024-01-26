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Ипотека или рассрочка: как выгодно купить недвижимость в 2024 году

Установлено, что выгоднее: ипотека или рассрочка

1:34
Недвижимость

Хотя до недавнего времени одним из основных инструментов покупки недвижимости была ипотека, сегодня на рынке существуют и другие инструменты покупки недвижимости, например рассрочка. Специалисты РБК рассказали, как в текущих условиях можно приобрести недвижимость выгодно.

Установлено, что выгоднее: ипотека или рассрочка
Фото: guneserkoc.com

Отмечается, что ипотека стала терять доступность ещё с конца прошлого года из-за ухудшения правил выдачи жилищных кредитов. По мнению специалистов, сегодня льготные программы (господдержка, семейная, IT-ипотека) подходят для покупки квартиры для себя и являются практически единственным вариантом улучшения жилищных условий.

Как указала исполнительный директор "НДВ Супермаркет Недвижимости" Татьяна Подкидышева, разница между ставками по льготной ипотеке и рыночными ставками высокая — в 2,5-3 раза. При этом вообще не выгодно покупать квартиры на вторичном рынке, в отличие от новостроек, ведь там процентная ставка 18%, 19%, 20% — всё зависит от банка.

Поэтому девелоперы прибегают к альтернативным инструментам продаж, например, к рассрочке. Сегодня на её долю на рынке Москвы приходится от 10% до 25% в зависимости от класса. В среднем, рассрочка даётся от шести месяцев до года. Кроме того, пользуясь ею, клиент может не брать кредит по высокой процентной ставке.

Так что, по мнению аналитиков, из-за ужесточений в текущем году доля рассрочки в общем объёме сделок с новостройками может вырасти.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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