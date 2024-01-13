Опытные хозяйки моют и стирают эти предметы ежедневно, чтобы бактерии не расплодились в телах домочадцев

1:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Невидимые для глаз опасные бактерии активно нападают на ваш дом ежедневно. Важно не допускать их накопления в значительных количествах и вести неуклонную борьбу с микробами ежедневно.

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В каждом доме существуют вещи и предметы, которые требуют внимательного ухода ежедневно, поскольку на них собираются большие количества опасных бактерий, способных повлиять на здоровье.

Полотенца

Кухонные полотенца являются источником разнообразных бактерий, которые повторно передаются на ваши руки, когда используются загрязненные полотенца. Их следует менять довольно часто, не реже 2-3 раз в неделю. Полотенца, использованные несколько раз, считаются грязными и опасными, так как на них размножается множество вредных бактерий.

Ванная

Необходимо поддерживать чистоту в ванной комнате, особенно это касается плитки, на поверхности которой собирается множество микробов, бактерий и плесени. Плиткой в ванной следует регулярно заботиться, чтобы она оставалась чистой и сухой. Влагу следует удалять с нее специальным скребком.

Шкафчики и столешница на кухне

На кухне, помимо полотенец, необходимо также следить за чистотой столешницы и шкафчиков, куда кладутся различные грязные предметы, а крошки привлекают различных насекомых. Рекомендуется ежедневно протирать и мыть кухонную столешницу с использованием специального раствора. При уборке ванной и кухни необходимо использовать разные салфетки.

Раковина

В раковине оседает огромное количество бактерий. Ошибочно считать, что мытье посуды и рук в раковине делает ее чистой. Все бактерии и микробы успешно обитают на стенах раковины и быстро размножаются во влажной среде. Раковину следует дезинфицировать так часто, как это возможно.