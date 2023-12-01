В мегаполисах России цены на аренду квартир взлетели из-за дорогой ипотеки

В текущей осени стоимость аренды жилья в российских миллиониках резко выросла, за исключением Уфы.
Наибольший подъем, более 30%, зафиксирован в Красноярске, Москве, Волгограде и Казани, связанный с высокими ипотечными ставками на вторичном рынке.
Столицы стали арендными рекордсменами, средняя ставка в Москве выросла на 40%, достигнув более 140 тыс. рублей в месяц.
Как сообщает витрина недвижимости Restate.ru, поднимающиеся цены также замечены в регионах, где аренда стала более выгодной альтернативой при высоких процентах по ипотеке.
В Сочи, хотя ставки на аренду снизились на 22%, эксперты предвещают изменения после окончания сезона.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.