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В мегаполисах России цены на аренду квартир взлетели из-за дорогой ипотеки

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Недвижимость

В текущей осени стоимость аренды жилья в российских миллиониках резко выросла, за исключением Уфы.

В мегаполисах России цены на аренду квартир взлетели из-за дорогой ипотеки
Фото: openverse by woodleywonderworks is licensed under CC BY 2.0

Наибольший подъем, более 30%, зафиксирован в Красноярске, Москве, Волгограде и Казани, связанный с высокими ипотечными ставками на вторичном рынке.

Столицы стали арендными рекордсменами, средняя ставка в Москве выросла на 40%, достигнув более 140 тыс. рублей в месяц.

Как сообщает витрина недвижимости Restate.ru, поднимающиеся цены также замечены в регионах, где аренда стала более выгодной альтернативой при высоких процентах по ипотеке.

В Сочи, хотя ставки на аренду снизились на 22%, эксперты предвещают изменения после окончания сезона.

Есть ли смысл брать ипотеку? Что будет с ценами на покупку и аренду недвижимости? Актуальные новости
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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В мегаполисах России цены на аренду квартир взлетели из-за дорогой ипотеки
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