Риэлтор Усачёва: вторичная недвижимость упадёт в цене на 5-20% в ближайшее время

Российский рынок недвижимости ждет небольшой спад цен на вторичное жильё. Такой прогноз озвучила риэлтор Юлия Усачёва.

Фото: guneserkoc.com

По словам специалиста, до конца 2023 года стоимость квартир на вторичном рынке снизится в общей сложности по стране на 8-10 процентов. Причиной такого явления аналитик назвала падение спроса, который плавно начал перетекать на первичный рынок жилья, сообщает Лента. ру.

Покупатели, помимо новостроек, стали все чаще рассматривать варианты приобретения квартир в новых, уже готовых, домах, где еще действует программа льготной ипотеки.

Риэлтор заявила, что на отечественном рынке недвижимости в настоящий момент наблюдается перекос ипотечных ставок в 2,5 раза.

Аналитик добавила, что цены на первичное жильё при этом падать не будут:

В некоторых проектах комфорт-класса на долю льготной ипотеки приходится до 80-100% выдач.

После того, как регулятор повысил ключевую ставку, ипотека начала дорожать. На тот момент эксперты отметили падение стоимости вторичного жилья на пять процентов.

"До конца года текущие цены не сильно изменятся, а с начала 2024 года темпы снижения могут ускориться и достичь к февралю 20 процентов", — говорит Юлия Усачёва.

Некоторые продавцы, по мнению риэлтора, и вовсе временно притормозят реализации своих объектов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.