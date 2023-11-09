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Правительство РФ выделяет 95 миллиардов рублей на льготную ипотеку

1:03
Россия

Кабмин РФ одобрит выдачу 95 млрд руб в рамках поддержания льготных ипотечных программ. С соответствующим заявлением выступил глава правительства Михаил Мишустин, передаёт информагентство "РИА Новости".

Правительство РФ выделяет 95 миллиардов рублей на льготную ипотеку
Фото: business-vector.info

Премьер отметил, что 46 млрд будут направят на реализацию семейной ипотеки, ещё 41 млрд — по программе льготной ипотеки и 8 млрд руб. — для заёмщиков с Дальнего Востока.

Мишустин подчеркнул, что в правительстве реализуют объёмный комплекс задач для обеспечения россиян качественными условиями жизни. За время функционирования субсидированных программ граждане получили порядка 2 млн займов на сумму более 8,5 трлн руб., заметил он.

Председатель правительства добавил, что по итогам текущего года по плану предстоит одобрить порядка 700 тыс. льготных займов для россиян, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

 

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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