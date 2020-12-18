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На Дубининской улице в Москве появится новый бизнес-центр

Недвижимость

Новый бизнес-центр на Дубининской улице в Москве построит ГК "Галс" (владелец бренда "Галс-Девелопмент").

На Дубининской улице в Москве появится новый бизнес-центр

Офисный центр класса "А" разместится на участке 1,4 га и будет соответствовать всем современным требованиям и нуждам компаний-арендаторов.

Размещение объектов капитального строительства на территории в пределах земельных участков по адресу: Дубининская улица, влд. 39-41 (ЦАО) одобрено Градостроительно-земельной комиссией (ГЗК) города Москвы.

Общая площадь бизнес-центра составит порядка 106 тыс. кв. м. 69 тыс. кв. м будут отведены под офисы. Торговые объекты займут до 5000 кв. м площади. Также на территории комплекса запланированы паркинг на 581 машиноместо, физкультурно-оздоровительный комплекс и другие необходимые объекты.

"Мы активно развиваемся в сегменте коммерческой недвижимости на столичном рынке, это является одним из приоритетных направлений работы компании. Все наши проекты становятся успешными благодаря опыту, профессиональному подходу и увлеченности нашей команды. В скором времени мы сможем объявить о старте работ по возведению нового бизнес-центра на Дубининской улице", — рассказал президент Галс-Девелопмент, член инвестиционного комитета ЗПИФ "Девелоперские активы" Виктор Адамов.

О ГК "Галс"

Портфель коммерческой недвижимости ГК "Галс" насчитывает более 600 тыс. кв. м. Это такие бизнес центры премиального уровня, как "Искра-Парк" и Skylight, расположенные на Ленинградском проспекте, "Даниловский Форт" на Даниловской набережной, "Невская Ратуша" в г. Санкт-Петербурге.

Все проекты "Галс-Девелопмент" неоднократно удостаивались престижных наград рынка коммерческой недвижимости. Офисно-деловой центр "Искра-Парк" в составе одноименного премиального многофункционального комплекса признан лауреатом премии Arendator Awards 2020 в номинации "Премьера года", стал победителем премии PROESTATE&TOBY AWARDS 2020 в номинации "Бизнес-центр класса А" и признан победителем конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства 2019", который проводится Департаментом градостроительной политики г. Москвы с 2000 года.

Официальный сайт компании — hals-development.ru/

Автор: Сергей Каргашин
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