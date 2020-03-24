В России вырастут цены на загородное жилье

Арендная плата за недвижимость за городом может в ближайшей перспективе значительно вырасти в России.

Такой ситуации будет способствовать увеличение спроса на съемные дачи, что случилось из-за пандемии коронавируса и закрытия границ множества государств.

По сведениям экспертов, с марта прошлого года съемное загородное жилье в целом по России выросло в цене на 6%. При этом больше всего увеличились ставки аренды дач в Москве и курортных регионах, а также в рекреационных зонах, в частности, в Карелии и на Волге. Сейчас аренда дома за городом в Подмосковье обойдется в среднем в 57 тысяч рублей ежемесячно, средняя цена для всех регионов РФ — 33 тысячи рублей.