В Москве определили первые адреса реновации

Столичные власти определили первые 73 территории, где будет возведено новое жилье по программе реновации вместо снесенных жилых строений. Об этом представителям СМИ сегодня, 17 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин.

Эти площадки находятся в 39 районах в 10 округах города (кроме новой Москвы). Здесь можно возвести около 1,3 млн квадратных метров новых жилых зданий. Благодаря этому можно будет расселить 202 старых дома общей площадью свыше 800 тысяч квадратных метров с 18 тысячами квартир, где проживает более 46 тысяч человек, пояснил чиновник.

Как отметил Хуснуллин, речь идет о площадках, дома на которых уже или снесли, или еще не успели.