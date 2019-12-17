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Источник Правда.Ру

В Москве определили первые адреса реновации

Недвижимость

Столичные власти определили первые 73 территории, где будет возведено новое жилье по программе реновации вместо снесенных жилых строений. Об этом представителям СМИ сегодня, 17 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин.

Эти площадки находятся в 39 районах в 10 округах города (кроме новой Москвы). Здесь можно возвести около 1,3 млн квадратных метров новых жилых зданий. Благодаря этому можно будет расселить 202 старых дома общей площадью свыше 800 тысяч квадратных метров с 18 тысячами квартир, где проживает более 46 тысяч человек, пояснил чиновник.

Как отметил Хуснуллин, речь идет о площадках, дома на которых уже или снесли, или еще не успели.

"Появление этого перечня предоставляет нам новые возможности и ведет к экономии времени. Сейчас можно говорить о том, что 30% программы реновации уже сформировано", — добавил заместитель мэра.

 

Темы земля москва реновация программа
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