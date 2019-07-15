Стоимость самой дешевой квартиры в аренду в границах Старой Москвы в июле составила 20 тыс. руб. в месяц, говорится в исследовании компании "Инком-Недвижимость". Наиболее доступный вариант расположен в семейном общежитии на Щелковском шоссе.
Самой дешевой арендной "однушкой" в июле оказалась квартира площадью 17 кв. м в пяти минутах ходьбы от станции метро "Щелковская". В жилье нет бытовой техники и мебели. Все необходимое можно приобрести в счет арендной платы.
Второе место занимает квартира за 22 тыс. руб. в месяц на бульваре Генерала Карбышева. Это в 15 минутах транспортом от метро "Октябрьское Поле". Однокомнатная квартира площадью 18 кв. м сдается в аренду с качественным ремонтом, бытовой техникой и мебелью.
На почетном третьем месте -"однушка" за 24 тыс. руб. в месяц на Коровинском шоссе. Она располагается в семи минутах транспортом от станции метро "Селигерская". Здесь есть вся необходимая бытовая техника и мебель. Правда, кроме стиральной машины. Ее владелец жилья готов приобрести по желанию клиента. Общая площадь жилья — 35 "квадратов".
Фото: rcmm.ru
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